Possible hausse de prix pour le OnePlus 13 selon une nouvelle fuite

Selon une nouvelle fuite décevante, le OnePlus 13 pourrait connaître une forte augmentation de prix.

Tl;dr Le OnePlus 13 pourrait être plus cher que le modèle précédent.

Il intégrera probablement une nouvelle puce Snapdragon plus coûteuse.

Il pourrait également bénéficier d’un capteur d’empreintes digitales ultrasonique.

Un nouveau tarif pour le OnePlus 13 ?

Le dernier rapport concernant le OnePlus 13 nous laisse entrevoir une possible hausse de prix pour le prochain smartphone Android de OnePlus. Selon un informateur de Weibo se faisant appeler « Experience More », le modèle de 16GB avec 512GB de stockage du OnePlus 13 coûterait 5,299 yuans, soit une augmentation de plus de 10% par rapport au coût du OnePlus 12 en Chine.

Une hausse de prix qui inquiète

Cette hausse, si elle se confirmait, représenterait une augmentation significative par rapport à l’évolution habituelle des prix d’une année sur l’autre. Pour illustrer cette hausse, cela équivaudrait à faire passer le prix du OnePlus 12 de 899 $/999 £ à 992 $/1 103 £ aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Le OnePlus 12 est apprécié pour son excellent rapport qualité-prix, un atout que le OnePlus 13 pourrait perdre avec une telle augmentation.

Des spécifications améliorées pour justifier le prix ?

Cependant, il est important de noter qu’une hausse de prix dans une région ne garantit pas qu’elle aura lieu ailleurs. De plus, OnePlus a lui-même indiqué que le 13 utiliserait une nouvelle puce Snapdragon, probablement la Snapdragon 8 Gen 4. Cette puce serait nettement plus chère que les précédentes, ce qui pourrait expliquer cette éventuelle hausse de prix.

Un capteur d’empreintes digitales ultrasonique en vue

D’autre part, « Experience More » a également évoqué une autre amélioration possible pour le OnePlus 13 : l’intégration d’un capteur d’empreintes digitales ultrasonique. Plus rapides et plus fiables que les capteurs optiques typiques, les capteurs ultrasoniques offrent une meilleure performance, notamment si l’écran du téléphone est sale ou endommagé.

Enfin, il est important de mentionner que le OnePlus 13 ne manquera pas d’équipements de pointe. Les rumeurs annoncent un écran incurvé de 6,82 pouces, jusqu’à 24 Go de RAM, un appareil photo principal de 50 MP, une batterie massive de 6 000 mAh et peut-être même une résistance à l’eau et à la poussière supérieure à celle des téléphones concurrents.