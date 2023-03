Polyarc se lance dans le multijoueur compétitif en réalité virtuelle

Exclusivement réservé aux possesseurs d'un Meta Quest 2, le playtest fermé pour la nouvelle licence du studio américain Polyarc aura lieu du 14 au 16 avril prochain.

Après le puzzle platforming avec Moss, Polyarc reste sur le marché de la réalité virtuelle et diversifie son portefeuille de développement avec du multijoueur compétitif. Ce projet, qui n’a pas encore de nom officiel, est quelque chose que les vétérans de l’industrie vidéoludique passés par Bungie et Rockstar Games étaient impatients de développer depuis la création du studio indépendant en 2015.

So, what have you been up to @PolyarcGames⁉️ You know, just developing a competitive multiplayer VR game that we can’t wait for you to playtest in a couple weeks.

Sign ups now open: https://t.co/XDsrB0oXeq#vr #Multiplayer #videogames pic.twitter.com/iRVT3qGen5

