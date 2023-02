PLUTO : l’œuvre de Naoki Urasawa débarque bientôt sur Netflix en anime

La série animée PLUTO sera diffusée dans le courant de l'année sur la plateforme de streaming Netflix.

Produit par GENCO (Senran Kagura Shinovi Master, Sword Art Online : Alicization, Sorcerous Stabber Orphen) avec Studio M2 (Onihei, Usuzumizakura : Garo) et Tezuka Productions (Dororo, The Dawn of the Witch, My Home Hero), PLUTO est un drame à suspense qui se déroule dans un monde néo-futuriste où les humains et les robots performants vivent en parfaite harmonie avant que le détective robot Gesicht enquête sur une série de meurtres. Il est inspiré par l’arc narratif Le plus grand robot de la Terre de la série Astro, le petit robot de feu Osamu Tezuka.

Un premier aperçu en vidéo pour PLUTO

En charge du scénario de l’adaptation animée de PLUTO, l’auteur Naoki Urasawa déclare :

J’applaudis le courage de tous ceux qui ont relevé le défi de réaliser un anime basé sur PLUTO. Je suis enthousiaste à l’idée que cette nouvelle série puisse conquérir le cœur des gens. J’espère que, maintenant plus que jamais, le message d’Osamu Tezuka atteindra le monde entier.

Le co-auteur Takashi Nagasaki ajoute :

PLUTO hérite de la philosophie d’Osamu Tezuka et ne se contente pas de transmettre un message anti-guerre, mais nous rappelle qu’il y a de la souffrance des deux côtés… mais que la seule réponse qui reste est la paix.

Le casting vocal de PLUTO est composé de Shinshu Fuji (Gesicht), Yoko Hikasa (Atom) et Minori Suzuki (Uran).