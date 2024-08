Plongez en Islande grâce au premier environnement immersif Vision Pro de Nat Geo

Plusieurs nouveaux films Disney+ en 3D, dont The Avengers et Ant-Man, ont également été ajoutés au catalogue.

TL;DR National Geographic crée une expérience immersive pour Apple Vision Pro.

Les spectateurs peuvent profiter de l’Islande en 3D tout en regardant Disney+.

Il est possible que d’autres projets VR ou même une adaptation de One Strange Rock soient envisagés.

National Geographic pousse les limites de la réalité virtuelle

Le National Geographic est bien connu pour son exploration constante des nouvelles technologies. Il a déjà produit une foule d’expériences de réalité virtuelle immersives, des vidéos à 360 degrés, et même son propre dispositif de « Casque de Projection Spatiale » pour son spectacle à gros budget, One Strange Rock.

Une première expérience immersive sur Apple Vision Pro

Aujourd’hui, il franchit une étape importante en offrant sa première expérience immersive pour l’Apple Vision Pro. Son initiative ? Un environnement Disney+ en 3D mettant en vedette le Parc National de Thingvellir en Islande. Ainsi, le spectateur a l’impression de regarder le film Avengers au milieu des magnifiques paysages enneigés de l’Islande, des formations rocheuses imposantes et un ciel bleu clair – ou étoilé la nuit.

En complément de cette expérience, Disney+ ajoute également les versions 3D de The Age of Ultron et des deux premiers films Ant-Man.

Vers des expériences plus immersives avec Vision Pro ?

Certes, se tenir au milieu d’un parc enneigé peut sembler moins aventureux que de faire du kayak dans les eaux de l’Arctique en réalité virtuelle. Cependant, cette initiative démontre que le National Geographic n’ignore pas le potentiel de l’Apple Vision Pro, malgré un manque flagrant d’expériences véritablement immersives à ce jour.

Des ambitions sérieuses pour le futur

Il n’est pas encore certain qu’une expérience National Geographic à gros budget dédiée à l’Apple Vision Pro verra le jour, mais cette option n’est pas à écarter. Le National Geographic pourrait reconfigurer certains de ses projets VR existants pour les rendre compatibles avec le Vision Pro, ou même adapter la projection unique du casque de One Strange Rock. Seul l’avenir nous dira si cette technologie parviendra à nous emmener encore plus loin dans l’immersion.