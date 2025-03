Plex revoit ses tarifs à la hausse et prépare de nouveaux services

Après dix ans de stabilité, la plateforme de streaming Plex augmente ses prix.

Une hausse des tarifs chez Plex

Plex a officialisé une hausse de tarifs sur son abonnement premium, le Plex Pass. Dès le 29 avril 2025, le prix mensuel passera de 4,99 dollars à 6,99 dollars. L’abonnement annuel grimpera à 69,99 dollars, contre 39,99 dollars auparavant. La formule à vie connaît également une forte augmentation, passant de 119,99 dollars à 249,99 dollars. Plex précise que les abonnés actuels ont encore quelques semaines pour souscrire à l’offre à vie avant la mise en place de ces nouveaux tarifs. La plateforme de streaming explique que cette révision est due à l’augmentation des coûts liés au support et au développement de nouvelles fonctionnalités.

Des nouveautés sur la gestion de la lecture à distance

En parallèle, Plex annonce des changements concernant la lecture à distance de médias personnels. Cette fonctionnalité, auparavant gratuite, devient désormais payante. Elle sera incluse dans l’abonnement Plex Pass ou accessible via une nouvelle offre appelée Remote Watch Pass. Ce nouvel abonnement est proposé à 1,99 dollars par mois ou 19,99 dollars par an. Il vise les utilisateurs qui ne gèrent pas leur propre serveur mais souhaitent accéder aux bibliothèques distantes de proches. Plex souligne que cette décision permet de financer les ressources nécessaires à un service de qualité.

Des modifications sur la politique de confidentialité

Plex profite également de cette annonce pour mettre à jour sa politique de confidentialité et ses conditions d’utilisation. La société insiste sur le fait qu’elle ne vend ni ne partage les données relatives aux bibliothèques personnelles ou aux serveurs de ses utilisateurs. Cependant, les nouvelles règles expliquent plus en détail comment certaines données d’activité peuvent être partagées, en fonction des paramètres choisis par les utilisateurs. Ces ajustements s’inscrivent dans une volonté de transparence, notamment concernant l’usage des données à des fins publicitaires.

De nouvelles fonctionnalités en préparation chez Plex

Malgré la hausse de prix, Plex promet de continuer à enrichir son service, notamment en travaillant sur une application de gestion de serveur pour le web et les mobiles, ainsi que sur une API ouverte pour faciliter les intégrations tierces. Plex annonce aussi un partenariat avec Common Sense Media afin d’intégrer des évaluations et des critiques adaptées aux familles, réservées aux abonnés Plex Pass. Enfin, le retrait du paiement unique pour débloquer la lecture mobile illimitée rend l’application plus accessible à tous, notamment sur iOS et Android.