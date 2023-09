PlayStation State of Play : un point sur les nouveaux jeux PS5, PS4 et PSVR2 à venir

Les prochaines sorties d’éditeurs tiers et indépendants seront présentées dans le nouveau PlayStation State of Play de Sony.

Shawne Benson, directrice et responsable du portefeuille des relations mondiales avec les tiers chez Sony Interactive Entertainment, annonce le retour de l’émission PlayStation State of Play dès ce soir à 23h sur les plateformes Twitch et YouTube, mais également pour la première fois sur l’application mobile TikTok :

Elle sera consacrée aux nouvelles informations concernant des jeux annoncés précédemment, bientôt disponibles sur les consoles PlayStation. Des pépites indépendantes aux jeux phares de PS VR2, en passant par les prochaines sorties à ne pas manquer de nos éditeurs tiers, il y en aura pour tous les goûts dans notre nouvelle émission ! Chez PlayStation, nous avons à cœur de proposer le meilleur endroit pour jouer et de publier des jeux exceptionnels. Avec les milliers de développeurs et d’éditeurs du monde entier qui n’ont de cesse de produire d’excellents jeux, notre équipe n’a pas chômé.

Tune in tomorrow at 2pm Pacific / 10pm BST for a new State of Play, focused on indie and third-party titles from around the world: https://t.co/ZhLh13rgnE pic.twitter.com/aYDJccpKfl — PlayStation (@PlayStation) September 13, 2023

Des titres comme Little Devil Inside, Helldivers 2, Silent Hill 2 Remake, Rise of the Ronin, Final Fantasy 7 Rebirth ou encore le très attendu Spider-Man 2 d’Insomniac Games pourraient être présents durant ce nouvel épisode de l’émission PlayStation State of Play. A noter que la Complete Edition de Horizon Forbidden West devrait être annoncée sur PS5 et PC dans la mesure où son existence a d’ores et déjà été confirmée par certains organismes de classification.

