PlayStation Plus : les jeux d’octobre 2022 pour les abonnés Extra et Premium

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus Extra ou Premium pour le mois d'octobre 2022.

Le programme du PlayStation Plus avec la formule Extra ou Premium pour octobre 2022 est composé de divers opus des licences Assassin’s Creed et Dragon Quest ainsi qu’un grand classique du monde ouvert, de l’horreur psychologique, un platformer en noir et blanc, du combat “shonenesque” et de l’abstrait vidéoludique. Ils seront disponibles pendant une durée illimitée à partir du 18 octobre prochain.

Your PlayStation Plus Game Catalog lineup for October:

➕ Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition

➕ Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age

➕ Assassin’s Creed Odyssey

… and many more. The full list: https://t.co/wcIO6E6rEe pic.twitter.com/WNu4xCh2mq

— PlayStation (@PlayStation) October 12, 2022