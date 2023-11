PlayStation Plus : les jeux de novembre 2023 avec Mafia II Definitive Edition, Dragon Ball The Breakers et Aliens Fireteam Elite

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois de novembre 2023.

Le programme du PlayStation Plus avec la formule Essential pour novembre 2023 est composé d’une version remasterisée d’un célèbre action-aventure sur la pègre italienne, un jeu d’action asymétrique en ligne dans l’univers de DBZ et TPS de survie basé sur la licence cinématographique Alien. Mafia II Definitive Edition, Dragon Ball The Breakers et Aliens Fireteam Elite seront disponibles du 7 novembre au 4 décembre prochain. Les abonnés au PS Plus peuvent encore se procurer gratuitement The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 et Weird West jusqu’au 6 novembre prochain.

Les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois de novembre 2023

Mafia II Definitive Edition : Découvrez pour la première fois toute l’intrigue criminelle de Mafia II dans un titre unique et remastérisé qui propose des graphismes époustouflants en HD. Vivez la vie d’un gangster pendant l’âge d’or du crime organisé. Ancien héros de guerre, Vito Scaletta se retrouve lié à la mafia alors qu’il tente d’effacer les dettes de son père dans l’Empire Bay de l’état de New York, une ville qui regorge d’opportunités, où le crime organisé prospère grâce aux industries en plein essor de l’Amérique d’après-guerre. Avec son ami Joe, Vito essaie de prouver sa valeur et grimpe les échelons et commet des crimes lui valant certes fortune et reconnaissance, mais qui ne sont pas non plus sans conséquence

Dragon Ball The Breakers : Dans ce jeu d’action asymétrique en ligne, une équipe de 7 citoyens ordinaires essaient d’échapper au Méchant (un ennemi classique de Dragon Ball comme Cell, Freezer ou Boo) qui les traque et évolue au fil du jeu pour devenir un adversaire inarrêtable. Votre salut ne tient qu’à un fil : coopérez avec les autres tant qu’il est encore temps, du moins jusqu’à ce que les actes du Méchant ou des autres Survivants vous forcent à en décider autrement. En tant que Méchant, profitez de pouvoirs extraordinaires qui vous permettront de traquer et décimer les Survivants. Apprenez à maîtriser chacune des capacités uniques du Méchant pour attraper vos victimes, et évoluez afin de devenir toujours plus puissant ! Que vous soyez Méchant ou Survivant, choisissez votre voie de progression et débloquez des bonus, des skins et des objets pour perfectionner votre stratégie et réussir à vous échapper ou à traquer vos proies

Aliens Fireteam Elite : Découvrez ce qui se cache dans les ruines et les grottes de l’univers d’Alien dans ce jeu de tir et de survie à la troisième personne. En compagnie de deux autres joueurs ou de l’IA, attaquez-vous à quatre campagnes pour explorer les mystères d’une nouvelle planète, LV-895. Créez et personnalisez votre Marine. Spécialisez-vous dans l’une des 6 classes uniques ou faites le choix de la polyvalence. Choisissez votre arme – du magnum aux pistolets mitrailleurs, en passant par les lance-roquettes – et profitez de 130 atouts uniques pour jouer à votre façon. Composez votre escouade en soignant vos choix de classes, d’équipement et d’armement pour anéantir les Xénomorphes, réussir les défis des Cartes Challenge, ou vaincre les différents modes de jeu avec vos amis. Affrontez des hordes de Xénomorphes, échappez aux dangereux Rôdeurs et Cracheurs, et prenez les bonnes positions défensives pour garantir la survie de l’escouade