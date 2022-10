PlayStation Plus : les jeux de novembre 2022 avec Nioh 2, Lego Harry Potter Collection et Heavenly Bodies

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois de novembre 2022.

Le programme du PlayStation Plus avec la formule Essential pour novembre 2022 est composé de fantasy historique, de sorcellerie et de simulation dans les étoiles. Nioh 2, Lego Harry Potter Collection et Heavenly Bodies seront disponibles dès le 1er novembre. Les abonnés au PS Plus peuvent encore se procurer gratuitement Hot Wheels Unleashed, Injustice 2 et Superhot jusqu’au 31 octobre prochain.

Your PlayStation Plus Monthly Games for November: 👹 Nioh 2

🚂 Lego Harry Potter Collection

👨‍🚀🚀 Heavenly Bodies Full details: https://t.co/kUJSgRkypn pic.twitter.com/QqDlYjiwxx — PlayStation (@PlayStation) October 26, 2022

Les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois de novembre 2022

Nioh 2/Nioh 2 Remastered : Maîtrisez les arts mortels du samouraï dans la peau d’un mystérieux guerrier mi-humain, mi-yokai aux pouvoirs surnaturels, dans la suite de ce RPG d’action solo stimulant. Éliminez de nouveaux yokai mortels, des samouraïs aguerris et des boss gigantesques dans cette revisite du Japon du début de l’ère Sengoku par Team Ninja. Brandissez vos armes dévastatrices et tailladez les ennemis qui se dressent sur votre route, grâce à un système de combat remanié, en plus de votre aptitude à vous transformer en yokai dotés de pouvoirs dévastateurs

Lego Harry Potter Collection : La compilation regroupe les versions remasterisées de Lego Harry Potter – Années 1 à 4 et Lego Harry Potter – Années 5 à 7 en réunissant avec brio la créativité exubérante de Lego et le monde gigantesque d’Harry Potter, en y ajoutant un périple aux mille et une péripéties. Préparez-vous, entre autres, à lancer des sorts, à concocter des potions, à résoudre des casse-tête, à assister à des cours et à disputer des duels

Heavenly Bodies : Découvrez les nuances du déplacement en apesanteur dans ce jeu exigeant axé sur la physique. Lancez-vous dans des scénarios stellaires inspirés des exploits historiques des chercheurs et des explorateurs de l’espace. Contrôlez les bras de votre astronaute avec les sticks gauche et droit pour pousser, tirer et grimper. Vivez des scénarios à la physique entièrement simulée à bord d’une station de recherche scientifique, en solo ou en coop local avec un ami