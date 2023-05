PlayStation Plus : les jeux de mai 2023 pour les abonnés Extra et Premium

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus Extra ou Premium pour le mois de mai 2023.

Le programme du PlayStation Plus avec la formule Extra ou Premium pour mai 2023 est composé d’une célèbre licence action-aventure orientée TPS, un mélange unique de jeu de plateforme et d’énigmes, une dystopie Londonienne hacktiviste, deux titres phares du genre infiltration par Arkane Studios Lyon, le renouveau de Lara Croft en trois épisodes, une simulation rizicole avec de l’action-aventure, de la conduite de bus, du survival-horror, une aventure en coopération en plein Paris nazi, un Souls-like indépendant, un survival-platformer avec de l’exploration, de la simulation de vie dans la peau d’une postière, de la survie en multijoueur, un mix entre agriculture et exploration de donjons ainsi qu’un dungeon crawler musical frénétique avec du looter-shooter.

The PlayStation Plus Game Catalog for May includes:

➕ Ratchet & Clank: Rift Apart

➕ Humanity

➕ Watch Dogs: Legion

➕ Dishonored 2

… and more. The full lineup: https://t.co/nEq05h3FdB pic.twitter.com/R0eimXQrIT

