PlayStation Plus : les jeux de juin 2023 avec NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 et Trek to Yomi

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois de juin 2023.

Le programme du PlayStation Plus avec la formule Essential pour juin 2023 est composé d’une simulation de basketball qui met à l’honneur la légende Michael Jordan, d’une simulation de gestion de parc de dinosaures et d’une aventure samouraï qui rend hommage aux films d’Akira Kurosawa. NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 et Trek to Yomi seront disponibles du 6 juin au lundi 3 juillet prochain. Les abonnés au PS Plus peuvent encore se procurer gratuitement Grid Legends, Chivalry 2 et Descenders jusqu’au 6 juin prochain.

Your PlayStation Plus Monthly Games for June are: ➕ NBA 2K23

➕ Jurassic World Evolution 2

➕ Trek to Yomi Full details: https://t.co/kvzqaSJ9U4 pic.twitter.com/sRIXAPh0Gd — PlayStation (@PlayStation) May 31, 2023

Les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois de juin 2023

NBA 2K23 : Avec une présentation visuelle parmi les meilleures, des sélections de joueurs et joueuses à jour et des équipes historiques, le jeu n’a jamais eu l’air plus réel et complet qu’il ne l’est dans NBA 2K23. Jouez dans la peau de vous équipes NBA ou WNBA favorites et faites l’expérience du summum du gameplay le plus proche du réel. Faites vos preuves contre les meilleurs joueurs et joueuses au monde et démontrez votre talent dans MyCAREER ou The W. Faites jouer ensemble les All-Stars d’aujourd’hui avec des légendes immortelles dans MyTEAM. Créez une dynastie bien à vous en tant que Manager ou menez la League dans une toute nouvelle direction en tant que Commissaire dans MyNBA. Les membres PlayStation Plus ont également accès à des packs mensuels exclusifs MyTEAM dans le jeu

Jurassic World Evolution 2 : Évitez de reproduire les erreurs du passé et construisez votre propre Jurassic World pour les dinosaures comme pour les visiteurs dans cette suite du jeu simulation de gestion de Frontier de 2018, Jurassic World Evolution. Profitez de nouvelles fonctionnalités, de 4 modes de jeu prenants et d’une sélection étendue d’impressionnants dinosaures. Immergez-vous complètement dans une histoire Jurassic World originale, se déroulant après les évènements bouleversants de Jurassic World: Fallen Kingdom. Travaillez auprès de personnages iconiques des films, dont le Dr. Ian Malcolm (avec la voix de Jeff Goldblum) et Claire Dearing (avec la voix de Bryce Dallas Howard) et menez les efforts pour contrôler, préserver, et contenir les dinosaures sauvages qui sèment maintenant le chaos à travers les USA

Trek to Yomi : Un jeu d’action-aventure cinématique ultra-stylisé, qui suit l’histoire prenante de Hiroki et de sa chute face aux forces du mal. Faites l’expérience de son retour héroïque pour enfin tenir la promesse brisée qu’il avait faite de sauver les gens qu’il avait jurer de protéger. Par un vœu fait à son Maître mourant, le jeune épéiste est dédié à la protection de son village et des gens qu’il aime contre toutes les menaces. Devant faire face à une tragédie et enchaîné par son devoir, le samurai solitaire doit voyager au-delà de la vie et de la mort pour s’affronter lui-même et décider du chemin à suivre à l’avenir.