PlayStation Plus : les jeux d’avril 2023 avec Meet Your Maker, Sackboy A Big Adventure et Tails of Iron

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois d'avril 2023.

Le programme du PlayStation Plus avec la formule Essential pour avril 2023 est composé de construction et de pillage postapocalyptique à la première personne, une aventure de plateforme remplie de défis, de surprises et d’action ainsi qu’un action-RPG avec des combats punitifs et brutaux à la Souls. Meet Your Maker, Sackboy A Big Adventure et Tails of Iron seront disponibles du 4 avril au 1er mai prochain. Les abonnés au PS Plus peuvent encore se procurer gratuitement Battlefield 2042, Minecraft Dungeons et Code Vein jusqu’au 3 avril prochain.

Les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois d’avril 2023

Meet Your Maker : Un jeu de construction et de raid post-apocalyptique à la première personne, dans lequel chaque niveau est conçu par les joueurs. Changez de rôle ; soyez l’architecte d’Avant-Postes sournois emplis de pièges et de gardes, puis préparez votre équipement pour un combat rapide et méthodique lors du raid des créations des autres joueurs, vous assurant l’avantage en choisissant le bon équipement (mêlée, distance, défensif), les bons bonus et les bons consommables, de sorte à être prêt pour le défi qui vous attend — ou à exploiter vos forces en termes de style de jeu. Combinez votre créativité en construisant avec un ami ou joignez vos forces pour attaquer des Avant-Postes en équipes de deux

Sackboy A Big Adventure : Le célèbre héros de PlayStation se jette à nouveau dans une action à couper le souffle avec une aventure énorme, amusante et déjantée en 3D à plusieurs joueurs. Jouez en solo dans une course contre la montre épique emplie de dangers et de périls, ou profitez du jeu en équipe locale ou en ligne, en créant des équipes de deux à quatre aventuriers qui devront travailler ensemble pour remplir de néfastes tâches de la meilleure façon que vous pourrez imaginer — sans oublier d’immanquables niveau seulement jouables en co-op

Tails of Iron : Dans la peau de Redgi, héritier du Trône des Rats, vous devez restaurer votre Royaume brisé en bannissant l’infâme Clan des Grenouilles et leur féroce chef, Greenwart. Tandis que vous explorerez un monde faussement charmant, vous rencontrerez tout une équipe de compagnons uniques, prêts à vous aider dans votre aventure. Et vous aurez besoin de toute l’aide que vous pourrez obtenir, qu’il s’agisse de nouvelles recettes de repas, de plans pour forger des armes mortelles ou des armures, ou même d’une taupe-mobile armurée qui se traine au sol