Plaion éditera la nouvelle simulation automobile de Straight4 Studios

Straight4 Studios annonce un partenariat d'édition avec Plaion pour la création d'une licence originale dans le domaine de la simulation automobile.

Prévue sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series et PC, la nouvelle simulation automobile de Straight4 Studios marquera le retour glorieux des jeux du genre, tout en proposant un nouveau moteur physique sur mesure et des graphismes à la pointe de la technologie grâce l’aide financière de Plaion qui sera en charge de l’édition.

Straight4 is excited to reveal a publishing deal with @PLAION for the studio’s upcoming game. “This deal secures our vision for a hardcore motorsport sim that brings the community the realistic simulation they want,” said CEO @bell_sms #authenticsimracinghttps://t.co/DN6d9EXtIr

