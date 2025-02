Pixelity s’attaque à l’univers d’Evangelion avec du XR

L'iconique anime Neon Genesis Evangelion va se réinventer dans une expérience immersive totalement inédite.

Tl;dr Pixelity développe un jeu en réalité étendue basé sur Neon Genesis Evangelion avec une sortie prévue en 2026.

Les joueurs pourront explorer l’univers de l’anime, suivre son histoire et accomplir des missions immersives.

Cette adaptation offrira une nouvelle façon de vivre Evangelion, avec une expérience interactive inédite.

Un projet ambitieux pour les fans de l’anime

Le studio coréen Pixelity, fondé en 2017, a récemment annoncé qu’il travaillait sur un jeu XR basé sur l’anime Neon Genesis Evangelion. Il sera le fruit d’un partenariat avec le studio d’animation Khara au Japon, qui a signé un accord de licence officiel. Ce projet ambitieux sera divisé en trois parties et couvrira l’intégralité des 26 épisodes de l’anime. La première partie est actuellement en production, dont la sortie est fixée pour 2026. Les joueurs pourront ainsi revivre l’histoire de cet anime culte sous une forme immersive, fidèle à la série originale.

Un gameplay immersif et dynamique

Le jeu XR promet une expérience immersive unique en son genre. Il permettra aux joueurs de visiter divers lieux emblématiques de l’univers de Neon Genesis Evangelion, tout en suivant le même scénario et les événements majeurs de l’anime. Avec une touche d’action et d’aventure, Pixelity prévoit d’offrir des missions variées et des batailles dynamiques qui immergeront les joueurs dans cet univers post-apocalyptique. Bien que la plateforme exacte n’ait pas été précisée, il est certain que l’expérience XR offrira une immersion totale pour les fans de la série et les amateurs de jeux vidéo.

Plongez dans l’univers de Neon Genesis Evangelion aux côtés de ses héros

Un des éléments les plus attrayants du jeu sera l’intégration de personnages iconiques de l’anime. Les joueurs auront la possibilité de collaborer et d’interagir avec des figures bien connues telles que Shinji Ikari, Rei Ayanami et Asuka Langley. Ces interactions devraient ajouter une dimension sociale et narrative importante au gameplay. Cela devrait ravir les fans de l’anime, qui pourront vivre l’histoire aux côtés de leurs héros préférés, et profiter de la profondeur des personnages tout en accomplissant des missions importantes dans le jeu.

Un studio en pleine croissance

Pixelity n’est pas étranger à la réalité virtuelle et à l’expérience immersive. Le studio a déjà signé plusieurs jeux VR, dont Puttzzle et Crazyworld VR. Ces expériences ont permis à Pixelity de se faire un nom dans le domaine des jeux en réalité virtuelle. Parallèlement à ce projet focalisé sur Evangelion, Pixelity travaille sur d’autres titres VR, comme The Patcher et Teahouse of Souls. Cette expertise en réalité virtuelle laisse entrevoir un jeu à la hauteur des attentes des fans d’Evangelion, avec une qualité de réalisation et un niveau d’immersion qui devraient séduire les joueurs du monde entier.

Evangelion tente l’expérience immersive à la maison

Bien que ce ne soit pas la première fois que l’univers d’Evangelion soit adapté en réalité virtuelle, il s’agit de la première expérience officielle pour les joueurs à domicile. En 2017, Bandai Namco avait lancé un jeu VR en collaboration avec le studio Project i Can sous le nom d’Evangelion VR: The Throne of Souls, mais celui-ci était limité à une expérience en salle au Japon. Le jeu de Pixelity, en revanche, offrira une expérience complète et accessible à un public international. Les fans auront ainsi la chance de vivre cette aventure à domicile, avec un gameplay bien plus riche et profond que les précédentes adaptations.