Pinterest réclame l’interdiction mondiale des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans

Bill Ready insiste sur la responsabilité des opérateurs et des applications pour éviter l’exposition des adolescents à des contenus problématiques.

Tl;dr Le PDG de Pinterest, Bill Ready, plaide pour une interdiction mondiale des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, jugeant ces plateformes dangereuses pour les adolescents.

Pinterest applique déjà des mesures strictes : comptes mineurs privés par défaut, fonctionnalités limitées et exclusion des enfants de moins de 13 ans.

Selon Bill Ready, prioriser la sécurité des jeunes renforce la confiance et la fidélité sans nuire à l’attractivité commerciale.

Sécurité des adolescents : le plaidoyer fort du PDG de Pinterest

Lorsque le PDG de Pinterest, Bill Ready, prend publiquement position pour une interdiction mondiale des réseaux sociaux chez les moins de seize ans, l’onde de choc n’épargne pas la sphère numérique. Son message, relayé dans une tribune publiée par le magazine américain Time, pose un constat sans détour : « Les réseaux sociaux, tels qu’ils existent aujourd’hui, ne sont pas sûrs pour les jeunes de moins de 16 ans ». S’appuyant sur l’exemple australien, où un projet d’interdiction similaire est déjà en débat, il appelle à une mobilisation internationale autour d’une régulation stricte et d’une véritable responsabilité des opérateurs mobiles ainsi que des applications.

Entre exception revendiquée et mesures concrètes

Ce plaidoyer pourrait sembler paradoxal venant du patron d’une entreprise dont plus de la moitié des utilisateurs appartiennent à la génération Z. Pourtant, Bill Ready nuance aussitôt sa proposition. Selon lui, le cas de Pinterest diffère sensiblement : la plateforme interdit déjà aux adolescents de moins de seize ans l’accès à certaines fonctionnalités telles que la messagerie ou les outils sociaux avancés. De plus, tous les comptes créés par des mineurs sont privés par défaut, une règle stricte qui vise à protéger cette tranche d’âge particulièrement exposée en ligne.

Définition contestée et gestion des dérives passées

Pour justifier cette distinction, un porte-parole rappelle que Pinterest se définit avant tout comme une « plateforme de recherche visuelle » et non comme un réseau social traditionnel. L’entreprise maintient aussi l’exclusion formelle des enfants de moins de 13 ans, à l’instar de la plupart des acteurs du secteur. Toutefois, force est d’admettre que même en dehors du strict périmètre « réseau social », la plateforme n’a pas toujours été exempte de polémiques. En 2023, une enquête signée NBC News avait révélé que l’algorithme pouvait recommander à certains adultes des contenus problématiques impliquant des mineures. La réaction ne s’était pas fait attendre : six mois après ces révélations, tous les profils d’utilisateurs âgés de moins de seize ans devenaient non seulement privés mais également invisibles lors des recherches.

L’enjeu commercial rejoint l’éthique

Enfin, à ceux qui craindraient que ces restrictions ne compromettent la croissance auprès du jeune public, le patron martèle son credo : donner la priorité au bien-être et à la sécurité renforce durablement la relation avec les adolescents. Il souligne ainsi que ce choix stratégique a su générer confiance et fidélité sans nuire à l’attractivité commerciale du groupe, preuve selon lui qu’un modèle alternatif reste possible dans l’écosystème numérique actuel.