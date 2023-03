Persona 5 : The Phantom X, une exclusivité mobile pour les joueurs chinois

L'univers de Persona 5 va revenir sur les smartphones avec Persona 5 : The Phantom X.

Basé sur l’univers de Persona 5 et se déroulant à Tokyo, Persona 5 : The Phantom X suit une histoire originale autour d’un nouveau groupe de voleurs fantômes, les célèbres Phantom Thieves. Pensé comme un nouveau jeu adapté aux préférences, aux tendances et aux environnements des utilisateurs locaux, le style et le gameplay du jeu original ont été conservés. Les graphismes ont eux été améliorés, tandis que l’expérience utilisateur ainsi que la présentation des divers menus et interfaces ont été optimisées pour le mobile.

Confié à Perfect World Games et Black Wings Game Studio, le développement de Persona 5 : The Phantom X est supervisé par Atlus et Sega. Le nouveau protagoniste et sa Persona ont notamment été crées et dessinés par l’artiste Shigenori Soejima.

Un trailer pour Persona 5 : The Phantom X

Persona 5 : The Phantom X sortira à une date encore inconnue sur iOS et Android. Il s’agira d’un titre free-to-play avec des achats in-app.

Le playtest “Infiltration Test” débutera le 29 mars prochain en Chine. Bien que l’annonce ne mentionne pas de version PC pour Persona 5 : The Phantom X, le playtest se déroulera sur PC et les smartphones sous Android.

Du gameplay pour Persona 5 : The Phantom X

Persona 5 : The Phantom X est centré sur le thème du désir et raconte l’histoire d’étudiants qui se sont éveillés avec leurs Personas et qui font face à des difficultés ensemble dans une ère où le désir est faible. Un vieil homme mystérieux avec un long nez, une étrange salle sous-marine, un hibou qui peut parler le langage humain, et un autre monde séparé de la réalité, ces choses apparemment sans rapport sont toutes liées d’une manière ou d’une autre.

Les joueurs incarnent un étudiant, suivent des cours pendant la journée et participent à des activités telles que le baseball ou le visionnage de films avec leurs amis pendant leur temps libre. Après l’école, ils peuvent infiltrer un autre monde, qui se présente sous la forme de palais aux thèmes différents, et utiliser leurs Personas pour s’engager dans des batailles acharnées contre des ennemis.