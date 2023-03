Peridot, le Tamagotchi selon Niantic, arrive le 9 mai

Peridot, le Tamagotchi façon Niantic, arrive le 9 mai prochain. Vous devrez vous occuper de vos si mignons Dots au quotidien.

L’industrie du jeu vidéo est faite d’innovations et de créations, évidemment, et heureusement, mais aussi – et surtout, diront certains – de copies. Ou tout du moins d’inspiration plus ou moins flagrantes. Les studios reprennent des concepts existants, les adaptent, sur divers aspects, espérant proposer une formule qui plait aux joueurs. Le Tamagotchi avait fait fureur à la fin des années 2000. La version de Niantic s’apprête à arriver sur le marché.

Peridot, le prochain jeu du développeur de Pokémon Go, Niantic, arrivera le 9 mai prochain. Le studio l’a annoncé tout récemment. Révélé au printemps dernier, Peridot est le premier jeu original du studio depuis le second lancement d’Ingress en 2018. Les joueurs devront s’occuper de leurs animaux virtuels – les éduquer, les nourrir, les soigner, jouer avec eux, etc. -, les Dots. Selon Niantic, chaque Dot aura une apparence unique grâce à un système permettant de leur faire hériter d’un mélange de “gènes” de leurs parents.

Vous devrez vous occuper de vos si mignons Dots au quotidien

Les joueurs intéressés seront ravis d’apprendre que les pré-inscriptions pour Peridot sont déjà ouverts sur l’Apple App Store et sur le Google Play Store. Les joueurs qui s’inscrivent et qui jouent au jeu pendant les deux premières semaines après le lancement recevront un chapeau de fête spécial pour leurs Dots. Niantic fonde de grands espoirs dans Peridot et espère pouvoir retrouver une partie du succès qu’il a connu après la sortie de Pokémon Go à l’été 2016. Ces dernières années ont été assez délicates pour le studio. En 2021, par exemple, il avait annoncé la fermeture de Harry Potter: Wizards Unite et Catan: World Explorers. Plus récemment, Niantic avait licencié 90 employés et annulé quatre projets supplémentaires.

Espérons désormais que la dynamique pourra s’inverser avec Peridot et que les joueurs répondront présents. Qui sait, peut-être tout le monde aura-t-il des dots dans quelques mois !