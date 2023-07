People Can Fly s’implante au Canada

Après la Pologne, le Royaume-Uni et les États-Unis, People Can Fly ouvre un nouveau studio au Canada et plus précisément à Montréal.

PCF Montréal va aider PCF New York dans le développement de Project Dagger, un jeu d’action et d’aventure basé sur une nouvelle licence qui devait être édité par Take-Two Interactive. Si le motif de la rupture du contrat n’a jamais été révélé, People Can Fly a pu conserver les droits afin de poursuivre les travaux sur ce dernier et le commercialiser d’ici les prochaines années via le principe de l’auto-édition comme Project Bifrost et Project Victoria.

Un porte-parole de People Can Fly a déclaré :

Nous sommes ravis d’annoncer l’ouverture de notre nouveau studio au Canada, un endroit où notre équipe peut collaborer et transformer ses idées en expériences de jeu passionnantes. L’atmosphère extraordinaire de Montréal et l’industrie du jeu vidéo bien rodée nous rendent très enthousiastes à l’idée d’y constituer notre équipe. Nous pensons que PCF Montréal jouera bientôt un rôle majeur dans le portefeuille de nos studios.

Krafton investit dans People Can Fly

En vertu de l’accord d’investissement conclu entre Krafton et People Can Fly, l’éditeur sud-coréen s’est engagé à souscrire des actions de série F nouvellement émises dans le cadre de l’offre publique d’achat prévue pour constituer 10% du capital social du groupe PCF après l’offre publique d’achat, et donc plus de 60% de l’émission d’actions prévue.

Sebastian Wojciechowski, PDG de People Can Fly, est heureux d’accueillir Krafton dans le capital social de la société :

Nous avons annoncé notre nouvelle stratégie non seulement pour dynamiser la croissance de People Can Fly, mais aussi pour attirer des partenaires afin de la mettre en œuvre. La conclusion de l’accord d’investissement avec Krafton, avec qui nous partageons nos ambitions commerciales et notre ADN dans le domaine du shooter, est une excellente nouvelle pour notre studio et une confirmation de la qualité des projets que nous menons à bien dans le modèle de l’auto-édition. C’est aussi le signe que notre groupe va dans la bonne direction et que les acteurs mondiaux de l’industrie le reconnaissent. Je tiens également à souligner que l’accord entre le groupe PCF et Krafton s’inscrit dans un cadre juridique très clairement défini et qu’il nous garantit une indépendance et une confidentialité totales dans l’exécution de projets avec d’autres partenaires.