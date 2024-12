Peloton lance une nouvelle application dédiée à l’entraînement musculaire axée sur l’audio

Peloton lance une nouvelle application dédiée à l'entraînement physique, axée sur l'audio, qui promet de révolutionner votre routine de fitness grâce à ses fonctionnalités innovantes.

L’application offre des entraînements audio-guidés et connecte à l’Apple Watch.

Disponible à 1$ par mois pour les six premiers mois, puis 9.99$ par mois.

Une nouvelle ère pour Peloton

Peloton, la célèbre marque de fitness, élargit son offre avec une nouvelle application de musculation, baptisée Peloton Strength+. Connue pour ses vélos et tapis de course stationnaires, elle se diversifie pour répondre aux besoins de ses abonnés, présents et futurs.

Une application dédiée à la musculation

Réservée aux utilisateurs d’iOS, Peloton Strength+ offre des séances d’entraînement de force guidées par audio, réalisables en salle de sport. Cette application est le fruit d’un test bêta effectué en septembre. Elle permet de personnaliser les entraînements, de réorganiser les mouvements et de générer de nouveaux exercices en fonction du temps disponible, du niveau d’expérience ou du matériel à disposition.

L’application propose également des vidéos éducatives, un accompagnement audio pour maintenir la motivation lors de l’effort et une connectivité à l’Apple Watch pour afficher des métriques telles que le rythme cardiaque et les calories brûlées.

La réponse de Peloton aux nouveaux besoins du marché

Depuis la pandémie, Peloton a dû s’adapter à la demande changeante pour son matériel d’abonnement. En effet, tous les consommateurs ne souhaitaient pas disposer d’un tapis de course ou d’un vélo Peloton dans leur salon. Plusieurs stratégies ont été mises en place pour reconquérir le marché, notamment l’accès aux entraînements Peloton sans matériel coûteux, le lancement d’une caméra de suivi de fitness appelée Guide et la vente d’un rameur.

Cependant, ces différentes tentatives n’ont pas réussi à égaler les ventes records réalisées pendant la pandémie. La vente d’abonnements à l’application Peloton et à Strength+ semble être une solution viable pour se développer dans un futur où la majorité des gens se désintéressent du matériel Peloton.

Abonnement à Peloton Strength+

L’application Peloton Strength+ sera disponible à un tarif promotionnel de 1$ par mois pendant les six premiers mois, puis passera à 9.99$ par mois. Les abonnés actuels de Peloton All Access, Guide et App+ pourront utiliser Strength+ sans frais supplémentaires.