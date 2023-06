Paul McCartney utilise l'IA pour créer une ultime chanson des Beatles, une chanson qui n'aurait jamais pu être présentée au public autrement.

L’intelligence artificielle peut aussi être très utile dans le domaine de la musique. Google a récemment dévoilé son IA générative MusicLM, rapidement suivi de Meta avec MusicGen. Aujourd’hui, Paul McCartney a révélé à BBC Radio 4 qu’il utilisait l’IA pour transformer une démo de John Lennon en une vraie dernière chanson des Beatles. La technologie a aidé à extraire la voix de John Lennon pour obtenir une version “pure” qui pourrait être mixée dans une composition finale. Cette nouvelle chanson devrait être publiée plus tard dans l’année, explique Paul McCartney.

Paul McCartney utilise l’IA pour créer une ultime chanson des Beatles

Paul McCartney n’a pas donné le titre de la chanson en question, mais il se murmure qu’il s’agirait de “Now and Then”, une chanson de 1978 que John Lennon avait enregistré. The Guardian précise que cet enregistrement était envisagé pour une sortie avec d’autres pistes qui avaient déjà été sélectionnées, comme “Free As A Bird”, mais il n’y avait pas grand-chose – juste un chœur, une piste très brute et quelques très rares vers. Les Beatles l’avaient rejetée après que George Harrison a déclaré la trouver mauvaise et l’acoustique électrique de l’appartement de John Lennon n’a pas aidé les choses.

L’inspiration pour ce revival est venue du travail d’Emile de la Rey sur le documentaire de Peter Jackson Get Back, dans lequel l’IA a séparé les voix des Beatles des instruments et autres sons. La technologie a ainsi fourni “une sorte de marge” pour produire des chansons, expliquait Paul McCartney.

Une chanson qui n’aurait jamais pu être présentée au public autrement

À ce jour, les labels ne sont pas franchement fans de l’intelligence artificielle suite aux vives controverses autour des droits d’auteur. Des créateurs ont utilisé des algorithmes pour que des artistes célèbres “chantent” des chansons qu’ils n’ont jamais produit. Ce fut le cas tout récemment avec une collaboration fictive, mais pourtant bien audible entre Drake et The Weeknd. Dans notre cas, cependant, c’est différent. Paul McCartney utilise l’IA pour récupérer une piste qui, autrement, n’aurait pas atteint le public. Il ne serait pas surprenant que d’autres artistes utilisent cette technique pour récupérer du travail qui, dans le cas contraire, serait resté dans des archives à prendre la poussière.