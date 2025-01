Pas de saison 2 pour Agatha All Along

La plateforme de streaming Disney+ n'a pas commandé de saison 2 pour la série télévisée Agatha All Along.

Un chapitre qui se termine pour la sorcière Agatha

Les fans de la série Marvel Agatha All Along doivent se préparer à dire adieu au parcours magique de la sorcière sans pouvoir: Agatha Harkness. Suite à une aventure remplie d’épreuves et de défis le long de la route des sorcières, aux côtés de sa confrérie de sorcières, la série se termine après neuf épisodes.

Une série unique en son genre

Conçue comme une mini-série, Agatha All Along servait de suite au populaire WandaVision. Malgré sa soumission en tant que série comique pour la saison des récompenses, laissant présager d’éventuelles saisons futures, la série ne connaîtra pas de deuxième saison.

Des personnages mémorables qui disparaissent

Dans cette série, nous avons vu Agatha, Billy et Jen échapper aux griffes de Salem Seven, avec l’aide de Lilia qui a succombé lors de l’épisode 7. Nous avons également découvert que l’ex d’Agatha, Rio, est la mort incarnée qui a conduit la plupart des membres de la confrérie d’Agatha dans l’au-delà, y compris Agatha elle-même. Toutefois, cette dernière est revenue sous forme de fantôme.

Un espoir pour les fans

Pour apporter une lueur d’espoir aux fans, Kathryn Hahn, nominée aux Golden Globes pour son rôle principal, laisse entendre que sa sorcière centenaire pourrait réapparaître ailleurs dans l’univers cinématographique de Marvel. Le dernier épisode se termine avec Agatha fantôme, guidant Billy dans sa recherche de son frère jumeau disparu.

Malgré la fin de Agatha All Along, les épisodes sont toujours disponibles en streaming sur Disney+.