Paramount+ renouvelle le drame de Taylor Sheridan pour une saison 2

La deuxième saison de la série télévisée Landman a officiellement été commandée par la plateforme de streaming Paramount+.

Tl;dr Une deuxième saison pour Landman est annoncée.

La première saison de la série a connu un succès retentissant avec 14,6 millions de téléspectateurs en une semaine.

La deuxième saison est très attendue après le surprenant final de la saison 1.

Le succès continue pour Landman

Après plusieurs mois de spéculation, c’est désormais officiel : le drame sur l’industrie pétrolière de Taylor Sheridan, Landman, reviendra pour une deuxième saison sur Paramount+. Ce renouvellement n’est guère surprenant au vu du succès fulgurant de la première saison.

Un véritable phénomène télévisuel

Se décrivant comme une histoire d’ascension et de descente de travailleurs acharnés et de milliardaires audacieux alimentant une ruée vers l’or noir si importante qu’elle redéfinit notre climat, notre économie et notre géopolitique, Landman a été un véritable phénomène. La première saison a en effet enregistré la première et la dernière diffusion la plus regardée de l’histoire de la plateforme, avec 14,6 millions de téléspectateurs durant sa première semaine de diffusion en novembre dernier, selon Variety. Cela a valu à son acteur principal, Billy Bob Thornton, une nomination aux Golden Globes pour le meilleur acteur dans une série dramatique.

Une deuxième saison très attendue

Les fans seront certainement ravis d’apprendre que la deuxième saison de Landman est en préparation. La fin de la première saison a non seulement choqué par la mort d’un personnage, mais aussi par un caméo excitant qui laisse la porte ouverte à de nombreuses possibilités.

Basé sur le podcast à succès Boomtown, Landman a été co-créé par Christian Wallace et Sheridan, ce dernier étant à l’origine de plusieurs des projets les plus en vue de la plateforme de streaming Paramount+, dont le thriller criminel Mayor of Kingstown, le drame criminel mené par Sylvester Stallone, Tulsa King, et le thriller d’espionnage Lioness, avec les lauréates des Oscars Zoe Saldaña et Nicole Kidman.

Et bien sûr, Taylor Sheridan est à l’origine du mastodonte télévisuel connu sous le nom de Yellowstone, ainsi que de ses préquelles 1883 et 1923. Avec le renouvellement de Landman pour une deuxième saison, l’univers télévisé de Taylor Sheridan continue de s’élargir. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur la prochaine saison de cette série captivante sur l’industrie pétrolière.