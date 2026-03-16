Paramount+ lance le spin-off inédit d’une série phare de la dernière décennie

La plateforme de streaming Paramount+ vient de lancer une nouvelle série dérivée, inspirée d’un des plus grands succès télévisuels des dix dernières années. Cette nouveauté entend capitaliser sur la popularité durable du programme original.

Tl;dr Le spin-off The Madison de Yellowstone est lancé.

de Yellowstone est lancé. Série plus intime, centrée sur la famille Clyburn au Montana.

Déjà renouvelée pour une saison 2 par Paramount+.

Un nouvel héritage dans l’univers Yellowstone

La télévision a vécu une décennie exceptionnelle, marquée par des titres phares tels que Stranger Things, Game of Thrones ou encore Atlanta. Dans ce paysage, peu de créations ont eu un retentissement aussi fort que la série signée Taylor Sheridan, Yellowstone. Après cinq saisons acclamées et une influence palpable sur le genre du néo-western, la franchise s’étoffe aujourd’hui avec un nouvel opus très attendu : le spin-off baptisé The Madison. Lancé sur la plateforme Paramount+, il permet aux fans de renouer avec l’ambiance si particulière du Montana tout en ouvrant une nouvelle page.

The Madison : cap sur l’intime et le renouveau familial

Portée par un duo d’envergure, Michelle Pfeiffer et Kurt Russell, cette série délaisse volontairement les grandes manœuvres violentes qui caractérisaient son aînée. Ici, place à l’exploration intérieure : le récit suit les membres de la famille Clyburn, contraints de quitter New York pour s’installer dans les paysages sauvages du Montana à la suite d’un drame personnel. Plus qu’une fresque familiale, c’est une méditation sur le deuil et les liens du sang, mise en scène par Christina Alexandra Voros, déjà à la réalisation lors de la saison 5 de Yellowstone. Sheridan signe là ce que beaucoup qualifient déjà comme son œuvre « la plus intime à ce jour ».

Lancement remarqué et avenir assuré pour The Madison

Depuis le 14 mars, les trois premiers épisodes sont accessibles aux abonnés. Pour ceux qui attendent impatiemment la suite, rendez-vous dès le 21 mars pour découvrir les trois épisodes restants. Quant à l’avenir du projet ? Difficile d’imaginer plus clair : avant même sa diffusion, la série a été renouvelée en août dernier pour une seconde saison par Paramount+. Le tournage est d’ores et déjà achevé pour cette suite ; cependant, aucune date officielle n’a encore filtré concernant sa sortie.

Premières impressions et attente du public

La critique commence à se pencher sur ce nouveau chapitre de l’univers Yellowstone. Si certains regrettent l’absence de conflits explosifs à la manière des Dutton, d’autres saluent le virage plus introspectif. Un avis publié dans le magazine Men’s Journal souligne que « le premier épisode est saisissant – évitez les spoilers ! », affirmant même que The Madison « dépasse en intensité bien des séries créées par Sheridan jusqu’ici ». Les attentes restent donc élevées autour de cette fresque familiale revisitée.

Pour les amateurs désireux de prolonger la discussion ou partager leurs impressions personnelles, il reste possible de rejoindre dès maintenant le forum ComicBook afin d’alimenter le débat autour de cette nouvelle aventure télévisuelle.