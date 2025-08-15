Paramount+ annonce la date de retour de la saison 2 de « Landman », succès signé Taylor Sheridan

La plateforme Paramount Plus annonce le retour attendu de la série à succès créée par Taylor Sheridan. La deuxième saison de "Landman" a désormais une date officielle de diffusion, confirmant la suite des aventures pour les fans impatients.

Tl;dr « Landman » saison 2 arrive le 16 novembre.

Casting étoilé avec de nouveaux visages confirmés.

Succès record pour Paramount Plus dès la première saison.

Un retour très attendu sur Paramount Plus

C’est désormais officiel : la série à succès Landman signée Taylor Sheridan fera son grand retour cet automne. Après plusieurs mois de spéculations, Paramount Plus a dévoilé, mercredi 13 août, que la saison 2 serait diffusée à partir du dimanche 16 novembre. L’annonce s’accompagne d’un court teaser où l’on découvre un manomètre prêt à exploser, une mise en scène qui laisse présager des tensions croissantes dans les prochains épisodes.

Le phénomène « Landman » confirmé par les chiffres

Dès son lancement, la série avait déjà frappé fort : pas moins de 35 millions de spectateurs dans le monde ont suivi le premier épisode en streaming, propulsant « Landman » au rang de plus gros succès jamais enregistré par une création originale sur la plateforme. Malgré l’absence remarquée dans les nominations aux Emmys 2025, ce triomphe incontestable a renforcé l’ambition du service de streaming, qui espère bien réitérer l’exploit avec cette nouvelle salve d’épisodes.

Nouveautés et retours côté casting

Pour cette deuxième saison, peu d’éléments concrets ont filtré sur l’intrigue – si ce n’est que les fans attendent fébrilement la suite après un final bouleversant et l’apparition surprise d’un nouveau visage. Aux côtés des incontournables Billy Bob Thornton et Demi Moore, plusieurs acteurs feront leur retour : Ali Larter, Jacob Lofland, Michelle Randolph, Paulina Chávez, Kayla Wallace, Mark Collie et James Jordan. Mais ce n’est pas tout : quelques changements notables sont à signaler. Ainsi, Colm Feore, jusqu’ici simple invité dans le rôle de Nathan, avocat rigide, intègre le casting principal. S’ajoutent aussi deux pointures : Andy Garcia, attendu au tournant, ainsi que l’acteur nommé aux Oscars, Sam Elliott, dont le rôle reste pour l’heure gardé secret.

À suivre donc, pour ne rien manquer des prochaines annonces autour de cette série événement – ou pour découvrir dès maintenant ce que propose le catalogue riche et varié de la plateforme.