Overwatch: Classic, un événement qui ramène les fans aux origines du jeu

Un retour aux origines avec Overwatch 2

Avec l’arrivée d’un événement de trois semaines débutant le 12 novembre, les joueurs d’Overwatch 2 pourront, pour la première fois en plus de deux ans, former des équipes de six. Cependant, il y a une particularité : il ne sera pas possible de choisir Kiriko ou Sombra, ni de s’affronter avec un joueur supplémentaire de chaque côté sur les cartes Push. En effet, pour cette première expérience en 6v6, Blizzard nous ramène aux origines avec un mode temporaire nommé Overwatch: Classic.

Un gameplay nostalgique

Lors de cet événement, les joueurs pourront vivre l’expérience Overwatch presque exactement telle qu’elle était lors de son lancement en mai 2016. Cela signifie qu’ils pourront choisir parmi les 21 premiers héros, tous dotés de leurs compétences et capacités originales. Par exemple, Hanzo redevient le maître de la flèche éparpillée, tandis que Bastion et Torbjorn retrouvent leurs formes primitives. Le tout dans des parties aux règles de jeu rapides, plutôt que compétitives.

Un retour aux cartes originales

Les 12 cartes originales seront également disponibles, y compris celles retirées des modes principaux lors du passage à Overwatch 2. Les joueurs pourront donc à nouveau faire face aux points d’étranglement notoires des magnifiques Hanamura, Temple of Anubis et Volskaya Industries. Cependant, les cartes originales qui ont subi des refontes majeures au fil des ans, comme Dorado, Numbani, Route 66 et Watchpoint: Gibraltar, seront présentées telles qu’elles sont dans le jeu actuel.

Des événements nostalgiques à venir

Blizzard ne compte pas en rester là. D’autres événements Overwatch: Classic sont prévus à l’avenir, se concentrant sur divers moments de l’histoire du jeu, comme le célèbre meta GOATS à trois tanks et trois supports. Ces événements permettront à Blizzard de tester l’intérêt des joueurs pour le format 6v6 et de recueillir des commentaires. Il est fort probable que ce mode temporaire attire de nouveau certains joueurs, ne serait-ce que pour un brin de nostalgie.