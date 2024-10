Outer Banks Saison 4 : Est-ce la fin ? Madelyn Cline évoque une « finalité imminente »

La saison 4 d'Outer Banks est-elle la dernière ? Madelyn Cline, une des actrices principales, évoque un "sentiment d'ultime finalité".

L’avenir incertain de Madelyn Cline dans « Outer Banks »

La saison 4 de « Outer Banks » n’est pas encore diffusée, mais l’esprit des aficionados de la série Netflix est déjà tourné vers l’avenir. En effet, une récente interview de Madelyn Cline, l’actrice principale de la série, a suscité des interrogations quant à son possible départ.

Des adieux en perspective ?

Madelyn Cline, qui incarne Sarah Cameron, a confié à C Magazine avoir passé « la majeure partie de six années avec cette équipe et ce casting ». Elle a ajouté ressentir « une certaine finalité imminente » et se dit prête à explorer de « nouveaux espaces ». Ces propos ont alimenté les rumeurs sur la fin de sa participation à « Outer Banks ».

Un nouveau rôle pour Madelyn Cline

Il semble que l’actrice a déjà trouvé un nouveau projet, puisqu’elle sera à l’affiche du reboot du célèbre film d’horreur des années 90, « I Know What You Did Last Summer », prévu pour une sortie en salle le 18 juillet 2025.

Une cinquième saison en suspens

La question demeure : est-ce que la saison 4 de « Outer Banks » sera la dernière ou est-ce seulement la fin de la participation de Cline ? Ni Netflix ni l’actrice n’ont confirmé l’existence d’une cinquième saison. Cependant, une interview de Cline avec Nylon en septembre laisse entrevoir qu’elle pourrait tourner une autre saison de « Outer Banks » après le tournage du reboot de « I Know What You Did Last Summer ».

En attendant, les fans pourront découvrir les nouvelles aventures de Sarah Cameron et ses acolytes dans la première partie de la saison 4 d' »Outer Banks », qui sera disponible sur Netflix à partir du 10 octobre. La deuxième partie de la saison sera diffusée un mois plus tard, le 7 novembre.