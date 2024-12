Onimusha renaît en 2026 avec Way of the Sword

Onimusha: Way of the Sword va ramener les joueurs dans un Japon féodal sombre et peuplé de créatures démoniaques.

Tl;dr Way of the Sword marque le retour de la saga Onimusha en 2026.

Onimusha: Way of the Sword mêle histoire et fantasy, avec des combats raffinés et l’atmosphère sombre d’un Kyoto transformé par la malice des Genma.

Capcom mise sur une expérience immersive grâce aux avancées technologiques, promettant une expérience de gameplay intense et captivante.

Un retour aux racines de la saga

Bien qu’il ne soit pas confirmé s’il s’agit d’une suite directe de Onimusha: Warlords ou d’un reboot de la franchise, Onimusha: Way of the Sword ramène les joueurs dans un Japon féodal où samouraïs et créatures surnaturelles se livrent une guerre sans fin. L’histoire se déroule dans la capitale de Kyoto, au début de l’ère Edo, un moment où la paix régnait avant l’arrivée de l’intrusion malveillante des Genma, des créatures démoniaques. Capcom promet une expérience immersive, à la croisée du combat intense et de la narration fantastique, avec des combats raffinés et une direction artistique captivante.

Une plongée dans le Japon de l’époque Sengoku

La saga Onimusha de Capcom s’ancre profondément dans la période Sengoku, une époque où le Japon était dévasté par des guerres incessantes. Ce contexte historique est enrichi par des éléments de folklore japonais, où des guerriers sont dotés du pouvoir mystique des Oni, des démons mythologiques. L’attrait de la franchise Onimusha réside dans sa capacité à fusionner histoire et fantasy, plongeant les joueurs dans un monde où les figures historiques et les événements réels se mêlent à des éléments surnaturels. Avec Way of the Sword, Capcom continue cette tradition en présentant un Kyoto marqué par la présence de créatures démoniaques, défigurant la ville autrefois prospère.

Des combats fluides et un gameplay amélioré

Les combats ont toujours été l’une des pierres angulaires de la saga Onimusha. Way of the Sword ne déroge pas à la règle, et les fans peuvent s’attendre à une expérience de combat plus affinée grâce aux avancées technologiques des consoles modernes. Le système de « Issen », ces attaques éclair qui permettent de parer et de riposter instantanément, sera toujours au cœur du gameplay. Cependant, Capcom met un accent particulier sur la fluidité et la réactivité des combats, tout en introduisant de nouvelles mécaniques qui enrichiront le système de combat traditionnel. Le résultat ? Une expérience qui combine l’excitation des combats de samouraïs avec la tension d’affrontements contre des créatures venues d’un autre monde.

Kyoto transformée en terrain de chasse

L’un des éléments les plus intéressants de Onimusha: Way of the Sword réside dans la transformation de Kyoto. Initialement une ville de paix, elle est désormais un terrain de chasse macabre, infestée par les démons Genma. L’atmosphère, déjà sombre dans les précédents opus, sera encore plus oppressante grâce à l’usage de la technologie moderne, qui permet de créer des décors plus détaillés et immersifs. Le joueur incarne un samouraï solitaire, portant l’Oni Gauntlet, un artefact mystique qui lui accorde des pouvoirs surnaturels pour lutter contre l’invasion des créatures infernales. Cette approche visuelle promet de renforcer le côté horrifique du jeu, tout en offrant des environnements magnifiques mais menaçants à explorer.

Une promesse de renaissance pour la franchise

Avec Onimusha: Way of the Sword, l’éditeur japonais Capcom mise sur une renaissance de sa franchise culte. Après deux décennies d’attente, les joueurs pourront enfin redécouvrir cet univers fascinant, tout en profitant des progrès technologiques des consoles modernes comme la PS5, la Xbox Series S|X et le PC. Si Onimusha: Warlords avait réintroduit la saga à un nouveau public, ce nouvel épisode semble prêt à redéfinir les attentes des fans en matière de jeu d’action et de fantasy. Capcom entend bien faire de Onimusha un pilier de la génération actuelle, en mariant histoire, gameplay novateur et atmosphère unique.