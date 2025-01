Ocean’s 14 pourrait être réalisé par David Leitch

David Leitch est en pourparlers pour réaliser Ocean's 14, le nouveau volet de la célèbre saga de braquage avec George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon et Casey Affleck.

Tl;dr Le réalisateur David Leitch pourrait mettre en scène Ocean’s 14.

George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon et Casey Affleck vont revenir.

Ocean’s 14 pourrait inclure des personnages de Ocean’s 8.

Un nouvel épisode pour la saga Ocean’s

La saga Ocean’s, qui a su captiver le public au fil de ses opus, pourrait connaître un nouveau chapitre. Selon des sources fiables, David Leitch, réalisateur reconnu pour ses films d’action spectaculaires tels que Atomic Blonde, Deadpool 2 et Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, est pressenti pour diriger le prochain volet de la série, Ocean’s 14.

Un casting de choix

Les fans seront ravis d’apprendre que George Clooney, qui produira également le film via sa société Smokehouse Pictures, reprendra son rôle de l’escroc Danny Ocean. Aux côtés de Clooney, on retrouvera également Brad Pitt dans le rôle du voleur professionnel Rusty Ryan, Matt Damon en tant que pickpocket Linus Caldwell, et Casey Affleck incarnant Virgil Malloy, l’un des jumeaux querelleurs avec Turk de Scott Caan.

Une équipe de choc

Le casting ne s’arrête pas là. Les précédents films de la trilogie de Soderbergh ont rassemblé une équipe comprenant Basher (Don Cheadle), Frank (Bernie Mac), Livingston (Eddie Jemison), Yen (Qin Shaobo), Saul (Carl Reiner) et le bienfaiteur Reuben (Elliott Gould). Sans oublier Julia Roberts dans le rôle de Tess, la femme de Danny, et Andy García en tant que propriétaire de casino Terry Benedict. Il est encore incertain de savoir si Ocean’s Fourteen reprendra certains personnages de l’équipe de Debbie (Sandra Bullock), la sœur escroc de Danny, qui a été introduite dans Ocean’s 8.

Ce nouveau volet de la saga Ocean’s promet une aventure palpitante et un casting de choix.