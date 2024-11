Nouveau sur Netflix : 5 films et séries à voir cette semaine (11-17 nov.)

Nouveau sur Netflix : 5 films et séries à voir cette semaine (du 11 au 17 novembre)

Tl;dr Des nouvelles sorties Netflix très attendues cette semaine

Des films, des séries originales et même du sport en direct

Les retours de « Cobra Kai », « Arcane » et le combat Jake Paul vs Mike Tyson

Netflix : une semaine riche en nouveautés

Chaque semaine, Netflix met en ligne de nouvelles séries et films à dévorer. Cette semaine ne fait pas exception et propose une sélection variée, du retour de séries populaires aux films en lice pour les Oscars, en passant par du sport en direct.

Des séries originales très attendues

Les amateurs de séries originales Netflix seront ravis : « Cobra Kai » revient pour la deuxième partie de sa dernière saison et la série animée « Arcane » fait également son retour cette semaine. « Cobra Kai », reprenant les personnages principaux du premier film « The Karate Kid », suit les péripéties de Johnny Lawrence et Daniel LaRusso, anciens rivaux devenus alliés contre leur ancien sensei. Dans cette série, les rôles sont inversés et Johnny devient le protagoniste principal, tandis que Daniel est relégué au rôle d’antagoniste.

Quant à « Arcane », elle met en scène les personnages du célèbre jeu « League of Legends » et se déroule dans la ville utopique de Piltover et sa face sombre, Zaun. La série s’intéresse aux relations entre les deux sœurs Vi et Powder, devenues ennemies.

Le cinéma à l’honneur

Les cinéphiles ne seront pas en reste. Le film « Emilia Pérez », avec Zoe Saldaña et Selena Gomez, est à découvrir cette semaine. Cette comédie criminelle musicale, qui suit les aventures d’une avocate mexicaine engagée par une chef de cartel pour l’aider à simuler sa mort, fait déjà parler d’elle pour les Oscars.

Du sport en direct

Enfin, pour les fans de sport, Netflix vous propose de suivre en direct le combat entre Jake Paul et Mike Tyson. L’ancien youtubeur, devenu boxeur professionnel, affrontera l’ancien champion du monde de boxe poids lourd. Un événement à ne pas manquer.

La diversité des programmes proposés par Netflix cette semaine devrait donc satisfaire tous les goûts. Il ne reste plus qu’à préparer le pop-corn et à profiter de ces nouveaux contenus.