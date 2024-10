Nouveau rapport révèle la date de lancement du MacBook Air M4

Un nouveau rapport suggère la date de lancement du MacBook Air M4.

Tl;dr Nouveaux Macs avec CPU M4 prévus, mais pas de MacBook Air.

Apple renforce ses produits avec les CPU les plus puissants disponibles.

Le MacBook Air actualisé pourrait être lancé début 2025.

Apple sur le point de lancer de nouveaux Macs, mais pas de MacBook Air

Selon certaines informations, Apple serait sur le point de lancer une série de nouveaux Macs équipés du processeur interne M4 la semaine prochaine. Cependant, il semblerait qu’un MacBook Air ne fasse pas partie de cette liste si l’on en croit les rapports.

Un MacBook Air plus puissant, mais pas avant 2025

Mark Gurman de Bloomberg, connu pour ses fuites sur Apple, a déclaré que la production des MacBook Airs équipés de chipsets M4 ne faisait que commencer. Cela signifie que nous ne verrons probablement pas d’Air plus puissant avant début 2025. De plus, il a rapporté que le MacBook Air ne subirait pas de refonte externe et devrait ressembler aux modèles actuels, lancés en 2022. Il se déclinera à nouveau en deux variantes, une avec un écran de 13 pouces et une version de 15 pouces.

Apple mise sur le CPU le plus puissant pour chaque nouveau produit

Contrairement aux années précédentes, Apple prend le temps de renforcer chaque nouvelle gamme de produits avec le CPU le plus puissant actuellement disponible. Comme l’iPhone 16 qui est équipé du nouveau chip A18, on s’attend à ce que chaque ordinateur Mac reçoive une version du processeur M4. Ces mouvements sont effectués pour que les derniers appareils d’Apple puissent exécuter l’intelligence artificielle et la version d’Apple de l’IA, Apple Intelligence. Les puces M4 devraient offrir une meilleure efficacité et une vitesse améliorée.

Un lancement prévu entre janvier et mars 2025

Selon des sources bien informées, les nouveaux MacBook Airs seront lancés après une mise à jour logicielle de décembre, probablement macOS 15.2, qui apportera un certain nombre de fonctionnalités Apple Intelligence à la gamme Mac. Cela suggère une date de sortie entre janvier et mars 2025. Pour rappel, le MacBook Air M3 actuellement disponible a été lancé en mars de cette année. La version de 15 pouces équipée de la puce M2 a quant à elle été lancée en juin 2022. Il n’y a donc pas de calendrier de sortie strict comme pour les autres Macs ou l’iPhone annuel.

Mark Gurman a également rapporté qu’Apple retarde la sortie d’un nouveau Mac Studio haut de gamme, ce qui confirme les rumeurs précédentes selon lesquelles nous ne verrions pas cet ordinateur avant mi-2025. Il ajoute qu’Apple travaille sur des versions M4 du Mac Studio et du Mac Pro, qui ajouteront le ray tracing et un Neural Engine amélioré, important pour les tâches d’Apple Intelligence. Il est fort probable que nous ne verrons aucun Mac professionnel avant mars de l’année prochaine.

Ceci donne encore plus de poids à l’idée qu’il n’y aura pas de grand événement Apple en octobre cette année, mais nous devrons attendre et voir ce que l’entreprise a prévu pour l’automne 2024.