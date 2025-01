Notch abandonne déjà « Minecraft 2 »

Le créateur de Minecraft, Markus "Notch" Persson, renonce à son projet de suite spirituelle moins d'une semaine après l’avoir évoqué.

Une annonce qui a fait vibrer la communauté

Lorsque Markus « Notch » Persson a laissé entendre plus tôt ce mois-ci qu’un « Minecraft 2 » pourrait voir le jour, les fans du monde entier se sont enthousiasmés. Cependant, certains sceptiques ont rapidement émis des doutes, citant l’absence de projets achevés par Notch depuis la vente de Mojang Studios à Microsoft en 2014. Ces prédictions se sont avérées justes, mais encore plus rapides que prévu : moins d’une semaine après l’annonce, « Minecraft 2 » semble déjà être relégué aux oubliettes. Cette volte-face a surpris de nombreux joueurs qui espéraient une suite spirituelle au légendaire jeu de construction et d’aventure.

Levers and Chests, le nouveau projet de Notch

Sur le réseau social X (anciennement Twitter), Markus « Notch » Persson a expliqué que son équipe chez Bitshift Entertainment – un studio qu’il a fondé en avril 2024 – a décidé de concentrer ses efforts sur Levers and Chests. Ce jeu, un roguelike rétro en vue subjective avec des mécaniques de dungeon-crawling, avait été révélé en même temps que la création du studio. Selon Notch, cette orientation correspond mieux aux forces et ambitions actuelles de l’équipe. Bien que la possibilité d’un « Minecraft 2 » ne soit pas totalement écartée, le projet ne figure clairement pas parmi les priorités.

Une réaction mitigée des fans

Le choix d’abandonner « Minecraft 2 » n’a pas manqué de susciter des réactions contrastées. Sur les réseaux sociaux, certains fans se sont dits « trahis » par ce revirement, tandis que d’autres ont exprimé leur curiosité pour Levers and Chests. Notch a répondu à ces critiques en affirmant que tenter de recréer Minecraft serait « une expérience nostalgique un peu triste » et que le roguelike offrirait une expérience bien plus fun. Pourtant, un sondage mené par le développeur montrait que 81% des joueurs étaient plus excités par un projet lié à Minecraft que par un roguelike.

Levers and Chests prend la place de « Minecraft 2 »

Malgré les polémiques, Markus « Notch » Persson semble pleinement engagé dans Levers and Chests. Il a récemment partagé un aperçu du système d’inventaire en cours de développement, tout en précisant que les éléments visibles – noms, catégories ou chiffres – n’étaient pas définitifs. Ce focus sur les détails montre une réelle volonté de proposer une expérience peaufinée. Reste à voir si ce choix portera ses fruits ou si les fans resteront attachés à leur rêve d’un successeur spirituel à Minecraft. Pour l’instant, Notch fait le pari de l’innovation sur la nostalgie.