Norton VPN coche toutes les cases de la confidentialité

Aucun impact détecté sur la vie privée des utilisateurs de Norton VPN et des engagements concrets pour limiter toujours plus la collecte d’informations.

Tl;dr Norton VPN obtient la note maximale lors d’un audit indépendant mené par VerSprite, confirmant l’efficacité de sa politique stricte de non-conservation des journaux utilisateurs.

Deux vulnérabilités mineures détectées ont été corrigées immédiatement, renforçant la fiabilité du service et la transparence de ses pratiques.

Norton réduit encore la collecte de données et publiera désormais un rapport de transparence trimestriel, consolidant sa position parmi les VPN les plus fiables du marché.

Un audit qui conforte les ambitions de Norton VPN

Les efforts continus de Norton VPN pour asseoir sa réputation parmi les meilleurs services du marché ont récemment été couronnés par un second audit annuel indépendant sur la protection de la vie privée. Mené par la société spécialisée en cybersécurité VerSprite, ce contrôle a passé au crible la fameuse politique no-logs du fournisseur, entre le 9 et le 27 juin 2025, puis lors d’une validation complémentaire fin août. Résultat ? Un score d’impact sur la vie privée évalué à « Aucun », soit le plus haut niveau possible.

Des pratiques passées au peigne fin

Le rapport remis par VerSprite n’a pas éludé les zones d’ombre potentielles : durant l’évaluation initiale, deux points sensibles ont été identifiés. Certains journaux techniques pouvaient, dans des circonstances spécifiques, révéler des informations corrélables à l’activité utilisateur ou à leur adresse IP. Un risque certes rare, mais non négligeable. Aussitôt informée, l’équipe technique de Norton VPN a corrigé ces failles ; le réexamen a confirmé leur résolution.

Pour étayer ses conclusions, l’auditeur s’est appuyé sur des scénarios de menaces réalistes — dont la méthode PASTA (Process for Attack Simulation and Threat Analysis). Parmi les éléments disséqués figuraient l’infrastructure d’IP shuffle, la politique de confidentialité ou encore la configuration des serveurs périphériques. L’ensemble corrobore l’engagement affiché comme le rappelle Jon Mah, directeur technique chez Norton : « Nous ne faisons pas que le dire : nous prouvons que nous ne suivons pas nos utilisateurs. »

Données minimales et transparence renforcée

L’un des axes majeurs annoncés concerne la réduction drastique de la conservation des données. Désormais, plus aucun horodatage de connexion n’est stocké et seules les informations strictement nécessaires au bon fonctionnement du service sont conservées — sans possibilité d’identifier quand ou combien de temps un utilisateur se connecte. Himmat Bains, responsable produit chez Norton VPN, souligne : « Être transparent quant à notre gestion des données n’est pas qu’une bonne pratique : c’est une responsabilité. »

Par souci de transparence accrue, le fournisseur s’engage dorénavant à publier son rapport de transparence tous les trimestres (contre une cadence semestrielle auparavant). Ce document détaille notamment les demandes institutionnelles reçues ; pour le dernier trimestre recensé — neuf requêtes entre avril et juin 2025 — aucune donnée client n’a pu être fournie grâce à l’application stricte du principe no-logs.

L’avenir sous le signe de la confiance numérique

À travers cet audit validant sa démarche et cette série d’améliorations concrètes — dont une politique active de réduction des données stockées — Norton VPN cherche visiblement à se distinguer dans un univers où la confiance et la preuve tangible priment sur les déclarations d’intention. L’exemple même d’un secteur où seule une vigilance constante permet aux acteurs sérieux de tirer leur épingle du jeu.