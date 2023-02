Nissan dévoile une version réelle de son concept décapotable électrique Max-Out

Nissan dévoile une version réelle de son concept Max-Out, une décapotable deux places électrique plutôt futuriste.

En 2021, Nissan révélait plusieurs concepts de voitures dans le cadre de son annonce d’un investissement à hauteur de 17,6 milliards de dollars pour le développement de véhicules électriques dans les années à venir. L’un des concepts présentés à ce moment-là était une voiture de sport décapotable deux place baptisée Max-Out, mais nous n’avions alors qu’un rendu 3D de l’engin. Aujourd’hui, le constructeur a montré une version bien réelle de cette Max-Out à l’occasion du lancement de l’événement Nissan Futures à Yokohama. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la version réelle ressemble beaucoup au design original.

C’est toujours une décapotable deux places avec des phares et des contours qui s’illuminent de différentes couleurs néon. Le design de cette voiture électrique reprend les codes de plusieurs licences bien connues de la science-fiction, notamment Tron et Avatar. Mais mis à part une présentation visuelle de la voiture, Nissan n’a pas communiqué sur les détails techniques de ce concept-car, probablement parce que la marque ne prévoit pas de commercialiser un tel engin d’ici peu. Si jamais elle le fait.

Une décapotable deux places électrique plutôt futuriste

Lorsque l’entreprise avait dévoilé la Max-Out pour la toute première fois, elle déclarait développer pas moins de 23 véhicules électriques et préparer les lancements de 15 nouveaux véhicules électriques d’ici à 2030. Le constructeur ne s’est pas engagé à proposer un catalogue totalement électrique avant la fin de la décennie, mais expliquait viser un mélange de voitures thermiques et électriques. Plus précisément, la marque voudrait sur le marché 75 % de véhicules électriques en Europe et 40 % aux États-Unis et en Chine. L’un des modèles électriques qui a vu le jour depuis l’annonce de 2021 est le Ariya, le premier crossover électrique Nissan, qui offre une autonomie comprise entre 350 et 490 km, selon la configuration.

Nissan explique que l’événement Futures permettra de montrer comment la marque “façonne le futur de la mobilité durable et du design novateur” et comme elle se prépare face “aux défis et opportunités variés que la transition qui se joue vers la mobilité électrique apportera”. Bien que l’événement aura lieu au quartier-général de la société au Japon, Nissan publiera certaines vidéos sur sa chaîne YouTube.