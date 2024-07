Nintendo World Championships: NES Edition, un paradis pour les amateurs de speedrun

Nintendo World Championships: NES Edition sur Nintendo Switch propose plus de 150 défis chronométrés à partir de 13 jeux NES emblématiques tels que Super Mario Bros. et The Legend of Zelda.

Tl;dr Nintendo World Championships: NES Edition offre une belle expérience de jeux rétro.

Du speedrun pour tous les niveaux avec Nintendo World Championships: NES Edition.

L’absence de certains titres se fait ressentir.

Un mode Party ouvert à plusieurs joueurs est disponible dans Nintendo World Championships: NES Edition.

A la redécouverte des classiques de Nintendo

Avec Nintendo World Championships: NES Edition, Nintendo offre aux joueurs modernes un accès à une partie de son héritage rétro. Ces titres, autrefois disputés lors des premiers championnats mondiaux de Nintendo en 1990, sont maintenant disponibles sous forme de minijeux dans ce nouveau titre. Cette compilation permet aux joueurs de revivre l’excitation des défis de l’époque, même s’ils n’ont jamais eu la chance de mettre la main sur les cartouches de championnat originales, aujourd’hui extrêmement rares.

Du speedrun pour tout le monde

L’une des caractéristiques les plus attrayantes de cette version sur Nintendo Switch est la démocratisation du speedrun. Nintendo World Championships: NES Edition propose une série de défis via des mini-jeux qui sont de plus en plus difficile à réussir. Grâce à des démonstrations et des pointeurs affichés, même les novices ont une chance de s’améliorer et de devenir de véritables pros. Cependant, une fonction de rembobinage automatique mal conçue peut parfois entraver l’expérience de jeu.

Une sélection de jeux nostalgique, mais incomplète

Le choix de 13 jeux différents, dont certains parmi les plus emblématiques de Nintendo comme Super Mario Bros. et The Legend of Zelda, offre une variété appréciable. Toutefois, la sélection limitée et la répétition de certains titres d’une même franchise peuvent rendre les défis redondants. L’ajout de jeux uniques comme Punch-Out!! ou Tetris aurait été une valeur ajoutée.

A plusieurs, c’est toujours mieux

Le mode Party de Nintendo World Championships: NES Edition pourrait bien être son atout majeur. Accessible à tous les niveaux de compétence, il permet à huit joueurs de s’affronter simultanément sur un même écran, une avancée notable par rapport à la limite habituelle de quatre joueurs. Les parties sont courtes, évitant l’ennui et permettant à tous de participer.