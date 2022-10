Nintendo Switch : comment jouer à Plague Tale: Requiem, Dying Light 2 et bien d’autres jeux

La Nintendo Switch est une console hybride très intéressante, mais pas très puissante. Ce qui la rend incapable de jouer certains titres. Une solution peut être le Switch Cloud Streaming.

La Nintendo Switch n’a pas la puissance d’une PS5 ou d’une Xbox Series X, mais elle peut tout de même faire tourner des jeux demandeurs en graphismes comme Marvel’s Guardians of the Galaxy et Dying Light 2. Comment cette console portable hybride vieille de 5 ans peut-elle y parvenir ? La réponse est baptisée Switch Cloud Gaming.

Comme les Xbox Cloud Gaming, GeForce Now PS Plus et Google Stadia, le Switch Cloud Streaming permet de jouer à certains titres depuis le cloud, ce qui signifie que les jeux sont exécutés sur un serveur distant, dans le cloud, et la sortie est renvoyée sur l’écran de votre console. Mais la version de Nintendo fonctionne différemment des services de Microsoft, Nvidia et Google.

Parce que la Switch n’a pas la puissance de faire tourner des jeux demandant beaucoup de ressources graphiques sans impacter le rendu – on se souvient très bien de The Witcher 3 -, Nintendo a mis sur pied un service pour jouer à des jeux via le cloud. Acheter l’un des jeux Switch Cloud permet de jouer sur votre Switch sans cartouche physique ni téléchargement.

L’expérience est, sur le pied, identique à celle que vous auriez si vous aviez la cartouche physique ou une copie numérique, mais dans la mesure où tout le traitement est réalisé dans le cloud, celle-ci peut varier grandement selon votre connexion. Le cloud gaming est sujet à des ralentissements parce qu’il demande beaucoup à votre connexion.

Quels jeux sont compatibles ?

À l’heure actuelle, les jeux qui peuvent en profiter sont :

Control Ultimate Edition

Dying Light 2 Stay Human

Edge of Eternity

Thymesia

Pathfinder Wrath of the Righteous

Hitman 3

A Plague Tale: Innocence

A Plague Tale: Requiem

The Forgotten City

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Kingdom Hearts – HD 1.5+2.5 ReMIX

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

Kingdom Hearts III + ReMind

Kingdom Hearts Integrum Masterpiece

Ces titres sont disponibles sur le Nintendo eShop et nécessitent un téléchargement sur votre console. Il s’agit du launcher du jeu, pesant seulement 100 Mo environ, et non pas du jeu complet. Les jeux cloud sont vendus le même tarif que leur version physique ou numérique et les éditeurs peuvent les proposer à des tarifs préférentiels.

Davantage de titres devraient arriver, y compris Resident Evil Village, Resident Evil 2 Remake et Resident Evil 3 Remake.

Faut-il un abonnement Switch Online ?

Non. Bien qu’un abonnement Switch Online soit nécessaire pour jouer en ligne et profiter des sauvegardes cloud, celui-ci n’est pas nécessaire pour le Switch Cloud Streaming. Il suffit d’acheter le jeu.

Quelle qualité de service ?

Cela dépend de votre connexion. Si vous avez un très bon débit, vous ne devriez constater aucune différence avec un jeu en local. Dans le cas contraire, vous aurez des lags, des ralentissements plus ou moins importants, entre le moment où vous appuyez sur un bouton et celui où le résultat de votre action apparaît à l’écran, par exemple.

Fort heureusement, il existe des démonstrations gratuites de Control, Hitman 3 et d’autres jeux cloud sur l’eShop. Vous pouvez tester pendant 5 minutes les jeux pour déterminer si votre connexion est suffisante.

Certains jeux, comme Control, proposent plusieurs modes : l’un pour les performances, l’autre pour les graphismes. En mode Performances améliorées, vous aurez la meilleure expérience possible de jeu, avec le taux de rafraîchissement le plus élevé. En Mode Graphismes améliorés, ce sont la fidélité graphique et la résolution qui sont privilégiées. Le premier est idéal pour celles et ceux qui n’ont pas un gros débit. Le dernier pour les autres. Par exemple, en mode graphismes améliorés dans Control, le ray tracing est de la partie.

À l’heure actuelle, cette solution semble assez imparfaite. Le cloud gaming dans son ensemble est encore à ses débuts. Mais c’est aussi une très bonne solution pour les joueurs qui ne veulent pas manquer certains jeux qui ne sont pas normalement disponibles sur la Switch.