Nintendo Switch : acheter ses jeux moins cher dans un autre pays

Faire des économies sur l'achat de ses jeux Nintendo Switch est assez facile via les eShop d'autres pays. Mais il y a quelques aspects à prendre en considération.

Avec la fluctuation des monnaies, il peut être intéressant de faire ses achats au-delà de nos frontières pour faire de bonnes affaires, et l’un des meilleurs endroits pour faire des économies sur ses jeux est le Nintendo eShop. Accéder à des jeux, des démos ou d’autres contenus en changeant de pays est très facile. Et dans la mesure où la Nintendo Switch n’est pas bloquée par pays, c’est d’autant plus simple. Selon les jeux que vous achetez, vous pouvez économiser beaucoup, selon les prix publics et les taux de change.

Combien peut-on gagner sur les jeux Nintendo ?

Cela dépend des taux de change et du jeu. Vous pouvez trouver des jeux tiers ou indépendants pour presque rien, mais Nintendo met rarement ses propres jeux en vente à des tarifs avantageux, encore moins sur le eShop. Fort heureusement, vous pouvez les avoir moins cher dans un autre pays.

Prenons comme exemples quelques jeux populaires publiés par Nintendo. Avec le taux de change à l’heure d’écrire ces lignes, The Legend of Zelda : Breath of the Wild est normalement vendu 60 $ sur l’eShop américain tandis qu’il ne coûte “que” 7 678 ¥ (53 $) sur le eShop japonais et la version brésilienne est à 231,89 réals brésiliens (55,63 $).

Kirby and the Forgotten Land, quant à lui, est aussi à 60 $ sur l’eShop américain, mais 79,95 dollars australiens (51,37 $), 50 £ (53,56 $) au Royaume-Uni et 6 500 ¥ (44,87 $) au Japon.

Super Mario Odyssey, 60 $ sur l’eShop d’Amérique du Nord, ne coûte que 6 578 ¥ (45,51 $) au Japon, 79,95 dollars australiens (51,37 $) et 49,99 £ (53,56 $) au Royaume-Uni.

Vous pouvez vérifier les tarifs actuels de tous les jeux sur le site eshop-prices.com, une excellente ressource pour trouver les prix les plus bas sur les jeux eShop.

Y a-t-il un piège ?

Vous pouvez gagner quelques euros ce faisant, mais il y a quelques inconvénients à bien garder à l’esprit. Plus important, les jeux sont localisés selon le pays d’achat, avec ce que cela implique : du québécois au lieu du français, par exemple, et certaines langues pas nécessairement disponibles, que ce soit en audio ou dans les sous-titres. Cela peut être tout à fait acceptable pour certains jeux, mais dès lors que les dialogues et les textes sont importants, c’est plus compliqué. Et si votre Switch peut effectivement lire un jeu de n’importe quel pays, cela ne signifie pas nécessairement que vous devriez.

De la même manière, certaines fonctionnalités en ligne peuvent ne pas être opérationnelles si votre adresse IP n’est pas localisée dans le pays d’origine du jeu, et il pourrait même être impossible d’en profiter via une connexion proxy ou un VPN. Renseignez-vous bien avant d’acheter vos jeux.

Un autre souci qui peut survenir est celui du paiement en lui-même. Certaines cartes ne fonctionnent pas à l’étranger. Il faut alors trouver des méthodes de contournement. Le plus simple est d’acheter des crédits eShop dans la monnaie du pays. Des sites comme Play Asia, eShop-Prices et le code store de Nintendo Life sont de très bonnes ressources.