Nintendo Switch 2 : un point sur le prix et la demande

Le constructeur japonais Nintendo dévoile sa stratégie de tarification pour la Switch 2 et explique comment il compte faire face à la demande croissante.

Tl;dr La Nintendo Switch 2 a officiellement été annoncée.

Le prix et les spécifications restent inconnus.

Nintendo s’efforce de répondre à une forte demande.

Nintendo Switch 2 : rumeurs confirmées et promesses non tenues

Nintendo a finalement officialisé l’existence de la Switch 2, après des mois de rumeurs et de spéculation. Malgré cette annonce, la firme de Kyoto laisse encore planer le mystère sur le prix et les caractéristiques techniques de cette console tant attendue.

Une demande anticipée et une production en cours

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a cependant donné quelques indices concernant le prix et la stratégie de la société nippone face à la demande sans précédent attendue pour cette nouvelle console. En effet, lors d’un entretien avec GameIndustry.biz, Furukawa a déclaré que la demande pour la Switch 2 sera déterminée en fonction des réactions des consommateurs suite à la diffusion du Nintendo Direct le 2 avril 2025.

« À l’heure actuelle, nous prenons le risque et nous lançons la production pour répondre à une demande aussi importante que possible », a déclaré Shuntaro Furukawa. « Comme pour la Switch, nous pensons qu’il ne sera pas facile d’augmenter rapidement la capacité de production. Nous nous préparons donc à réagir aussi vite que possible. »

Combattre les revendeurs et anticiper le prix

Nintendo compte également lutter contre les revendeurs opportunistes en fournissant aux détaillants suffisamment de matériel pour répondre à la demande. Cela paraît être une évidence pour tout fabricant de technologie de pointe, mais la réalité est souvent différente. Il est toujours difficile de produire autant de consoles que les consommateurs le souhaitent, quel que soit l’effort déployé par la firme de Kyoto.

Concernant le prix, Shuntaro Furukawa a déclaré que Nintendo tiendrait compte de « la fourchette de prix que les consommateurs attendent pour les produits Nintendo« . Il a également évoqué les taux de change et l’inflation, qui ont « changé significativement » depuis la sortie de la Switch originale. Interrogé sur un prix précis pour la Nintendo Switch 2, Furukawa a répondu : « Je ne peux pas vous donner de prix précis à ce stade, mais nous prenons en compte divers facteurs. »

Une spéculations autour du prix et de la performance

Les analystes estiment que le prix de la Nintendo Switch 2 pourrait tourner autour de 400 dollars, mais une rumeur venue du Canada suggère un prix de 350 dollars. Il convient cependant de prendre cette information avec prudence. Enfin, il semblerait que la puissance de la Switch 2 soit comparable à celle d’une PS4 Pro et que Nintendo envisage de rendre sa nouvelle plateforme « abordable.«