Nintendo Switch 2 : un brevet suggère une amélioration majeure

Le mystérieux bouton "C" de la Switch 2 pourrait être la raison du récent brevet déposé par Nintendo.

Tl;dr Nintendo Switch 2 pourrait résoudre le problème du chat vocal restrictif.

La rumeur évoque une présentation officielle le 2 avril.

Le bouton « C » pourrait être dédié au chat vocal.

Un chat vocal révolutionnaire pour la Nintendo Switch 2 ?

La Nintendo Switch 2 fait parler d’elle bien avant sa présentation officielle, prévue pour le 2 avril. En effet, un brevet récent laisse entendre que le géant du jeu vidéo pourrait résoudre un problème majeur de sa console précédente : l’usage très restrictif du chat vocal.

Une amélioration attendue par les joueurs

Si cette information peut sembler insignifiante pour certains, elle est pourtant d’une grande importance pour les gamers. Sur les consoles Xbox et PlayStation, la communication entre joueurs est devenue une fonctionnalité standard depuis trois générations de consoles. Malheureusement, la Nintendo Switch actuelle ne facilite pas l’échange vocal entre joueurs.

En effet, pour discuter avec vos coéquipiers sur des jeux comme Mario Kart 8 Deluxe ou Splatoon 3, il vous faut utiliser l’application Nintendo Switch Online, qui nécessite un smartphone compatible et un abonnement à Nintendo Switch Online. Une contrainte qui n’est pas sans poser problème, la fonctionnalité étant souvent défaillante.

Le bouton « C », un bouton dédié au chat vocal ?

Il est important de noter que ce brevet ne mentionne cette fonctionnalité que pour les jeux de première partie, c’est-à-dire les jeux directement publiés par Nintendo. De plus, il s’agit d’un chat proximité et non d’un chat de groupe. C’est-à-dire que vous pourrez parler à d’autres joueurs lorsque vous serez à proximité d’eux dans le jeu, sans pouvoir créer une « party » pour discuter à travers différents jeux.

Cette avancée pourrait être un véritable progrès pour la Switch 2. De plus, des spéculations en ligne suggèrent que le mystérieux bouton actuel, souvent appelé « bouton C », pourrait être dédié au chat vocal, permettant aux propriétaires de la Switch 2 de parler à d’autres joueurs en ligne en appuyant simplement sur un bouton.

Une présentation officielle en avril

Il ne reste plus qu’à attendre la présentation officielle du 2 avril 2025 pour en savoir plus sur la Nintendo Switch 2.