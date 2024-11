Nintendo prévoit une baisse des ventes de Switch face à l’arrivée d’un nouveau modèle

Elle prévoit de vendre 12,5 millions d'unités cette année, contrairement aux 13,5 millions qu'elle avait précédemment prévues.

Tl;dr Nintendo fait face à un déclin des ventes de sa console Switch.

La compagnie a réduit ses prévisions de ventes et de revenus.

Le prochain lancement de la Switch 2 pourrait inverser la tendance.

Un déclin marqué des ventes pour Nintendo

Avec une longue histoire dans le domaine du jeu vidéo, Nintendo est un acteur incontournable de cette industrie. Cependant, la compagnie fait face à un déclin des ventes de sa console Switch, plus marqué que prévu. En effet, les ventes de ces deux derniers trimestres ont atteint 4.72 millions d’unités, contre 6.84 millions l’année précédente.

Une révision à la baisse des prévisions de ventes

Face à cette situation, Nintendo a dû revoir ses prévisions de ventes. Initialement estimées à 13.5 millions de consoles pour l’année, l’entreprise table désormais sur 12.5 millions, soit une baisse d’un million d’unités. De plus, elle a également réduit sa prévision de chiffre d’affaires de 5.2%, à 1.28 trillion de yens (soit 8.41 milliards de dollars). Malgré tout, Nintendo prévoit de maintenir le même bénéfice net que l’année précédente.

Des facteurs d’espoir pour Nintendo

Malgré une année difficile, Nintendo a connu quelques points positifs. Notamment grâce au lancement de la version Lite de la Switch : l’édition Hyrule et d’autres packs de matériel et logiciels ont permis une légère augmentation des ventes en comparaison du trimestre précédent. De plus, le succès de jeux tels que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et Super Mario Bros. Movie a contribué à maintenir des résultats financiers corrects pour l’année fiscale se terminant en mars 2024.

Un espoir avec la Switch 2

La Switch étant la deuxième console la plus vendue de tous les temps par Nintendo, après la DS, il est clair que son déclin marque la fin d’une ère. C’est pourquoi l’entreprise mise beaucoup sur sa prochaine console, la Switch 2. Cependant, celle-ci ne sera annoncée que début de l’année prochaine. Il est donc peu probable que Nintendo voie une amélioration de ses ventes dans un futur proche.