Nico Robin mise en avant dans la nouvelle bande-annonce de la saison 2 de One Piece sur Netflix

Netflix dévoile la nouvelle bande-annonce de la saison 2 de One Piece, mettant en avant le personnage de Nico Robin ainsi que d’autres figures marquantes. Les images offrent un aperçu inédit des prochaines aventures attendues par les fans.

Retour fracassant de One Piece en live-action

La saga One Piece s’apprête à vivre une année charnière. En effet, la plateforme Netflix vient tout juste de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour la deuxième saison très attendue de son adaptation en prise de vues réelles. Ce retour, fixé au 10 mars prochain, promet d’ores et déjà des surprises : le public découvrira huit nouveaux épisodes où les membres de l’équipage du Chapeau de paille poursuivront leur aventure sur la redoutable Grand Line. Il faut dire que, depuis ses débuts, cette série a su conquérir un vaste public et se place aujourd’hui comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs du manga d’Eiichiro Oda.

Nouveaux arcs et ennemis emblématiques à l’horizon

L’intrigue de cette seconde saison s’annonce particulièrement dense. Les fans pourront suivre l’adaptation fidèle des arcs « Loguetown », « Reverse Mountain », « Whiskey Peak », « Little Garden » et « Drum Island », tous issus du manga original. L’enjeu ? Le groupe devra affronter pour la première fois l’organisation criminelle Baroque Works, incarnation des premiers grands antagonistes croisés par Luffy et ses compagnons dans ce nouveau pan narratif.

Voici d’ailleurs quelques-uns des nouveaux venus annoncés au casting :

Lera Abova dans le rôle énigmatique de Miss All Sunday,

Charithra Chandran en Miss Wednesday, David Dastmalchian en Mr. 3, Camrus Johnson en Mr. 5, ainsi que Jazzara Jaslyn (Miss Valentine), Daniel Lasker (Mr. 9) et Sophia Anne Caruso (Miss Goldenweek).

Cette liste non exhaustive laisse présager une galerie d’adversaires haute en couleur alors que les fondations de la future saga d’Alabasta commencent doucement à se poser.

Saison 3 déjà sur les rails : vers l’apogée d’Alabasta

Si les projecteurs sont braqués sur cette deuxième salve d’épisodes, il ne faudrait pas oublier que la production de la troisième saison bat déjà son plein chez Netflix. Une perspective confirmée par Eiichiro Oda lui-même qui a révélé que cette prochaine étape viendra conclure l’emblématique saga Alabasta. Plusieurs nouveaux noms rejoindront alors la distribution dont Xolo Maridueña (Portgas D. Ace) ou encore Joe Manganiello dans le rôle centralisé de Mr. 0 – figure clé du récit.

L’attente des fans bientôt récompensée ?

En attendant ce retour imminent programmé au mois de mars, il ne reste plus qu’à patienter face à la montée d’excitation dans la communauté. Les équipes derrière One Piece, tout comme les acteurs fraîchement intégrés à l’aventure, semblent bien décidées à hisser la série parmi les plus grandes adaptations jamais réalisées pour un manga aussi culte.