Jared Harris : l’acteur phare de Foundation s’est illustré dans deux séries SF majeures

Jared Harris s’est imposé comme une figure incontournable de la science-fiction, grâce à ses rôles marquants dans deux séries considérées parmi les meilleures du genre, dont Foundation, où il incarne un personnage central.

Le parcours éclatant de Jared Harris dans la science-fiction

Évoquer les grandes figures du petit écran en matière de science-fiction, c’est inévitablement citer Jared Harris. Le comédien, aujourd’hui incontournable sur les plateformes comme Prime Video, a su imposer son jeu nuancé et puissant, notamment grâce à ses rôles marquants dans des univers aussi variés que « Fringe », « The Expanse », ou plus récemment la série phénomène « Foundation ». Dans cette dernière, il campe le mathématicien et psychohistorien Hari Sheldon, personnage clé au cœur d’une fresque ambitieuse inspirée de l’œuvre d’Isaac Asimov.

Une palette impressionnante de personnages sombres et complexes

Ce n’est plus une surprise : Harris excelle dans l’incarnation de figures troubles, souvent tiraillées entre plusieurs facettes. Que ce soit en leader sectaire David Robert Jones dans « Fringe », charismatique, mais glaçant, ou en Anderson Dawes dans « The Expanse », combattant blessé et ambigu prêt à tout pour la cause des Belters, l’acteur apporte chaque fois une profondeur inattendue. Ces rôles singuliers – auxquels s’ajoute celui du mystérieux Sheldon – dessinent un véritable éventail des possibles pour ce comédien capable de métamorphoses saisissantes.

L’ombre prestigieuse de Daniel Day-Lewis et la consécration télévisuelle

La réputation d’Harris ne s’arrête pas là. Certains directeurs de casting le placent même dans la lignée d’un certain Daniel Day-Lewis. Récemment, lors d’un entretien accordé au Guardian après le succès retentissant de « Chernobyl », il glissait avec humour : « Tout est toujours proposé à Daniel Day-Lewis avant moi ! Heureusement qu’il a pris sa retraite… ». Un clin d’œil qui témoigne à la fois d’une humilité sincère et d’une reconnaissance méritée parmi les plus grands noms du métier.

À ce sujet, il confiait également avoir vu chez Hari Sheldon une parenté inattendue avec HAL 9000 de « 2001 : L’Odyssée de l’espace », tant la première version du personnage lui paraissait déshumanisée – un angle qu’il s’est plu à complexifier par son jeu subtil.

Aujourd’hui sur Apple TV : une trajectoire incontournable

Pour ceux désireux d’explorer toute l’étendue du talent d’Harris, voici quelques-unes de ses incarnations majeures :

Hari Sheldon dans « Foundation » (Apple TV+) : pilier central d’un univers en pleine expansion.

dans « Foundation » (Apple TV+) : pilier central d’un univers en pleine expansion. Anderson Dawes , chef rebelle intransigeant dans « The Expanse ».

, chef rebelle intransigeant dans « The Expanse ». David Robert Jones, antagoniste inquiétant sur « Fringe ».

Difficile aujourd’hui d’imaginer ces séries sans sa présence magnétique. Harris s’est imposé discrètement comme un pilier incontournable du paysage sériel contemporain.