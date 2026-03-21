Nicholas Brendon, connu pour Buffy et Esprits Criminels, s’est éteint à l’âge de 54 ans

Nicholas Brendon, connu pour ses rôles marquants dans les séries télévisées à succès Buffy contre les vampires et Esprits criminels, est décédé à l’âge de 54 ans, suscitant l’émotion parmi ses fans et collègues du petit écran.

Tl;dr Décès de Nicholas Brendon à 54 ans.

à 54 ans. L’acteur était célèbre pour « Buffy » et son art.

Ses combats personnels ont marqué sa vie.

Le visage incontournable de « Buffy contre les vampires » s’est éteint

Une page se tourne pour toute une génération : Nicholas Brendon, l’éternel Xander Harris de la série culte « Buffy contre les vampires », est décédé le 20 mars 2026, à seulement 54 ans. La famille de l’acteur a confirmé la triste nouvelle dans un communiqué transmis à The Hollywood Reporter : « Nous sommes bouleversés d’annoncer le décès de notre frère et fils, Nicholas Brendon. Il s’est éteint paisiblement dans son sommeil, de causes naturelles. »

Un héritage qui dépasse l’écran

Bien que souvent associé à son rôle emblématique dans « Buffy contre les vampires », où il incarnait l’un des piliers du Scooby Gang, la carrière de Nicholas Brendon s’étendait bien au-delà du petit écran. Les téléspectateurs ont également pu le retrouver dans la peau de Kevin Lynch dans « Criminal Minds », ou encore dans des films cultes comme « Psycho Beach Party » et le surprenant « Coherence ». Son engagement ne s’arrêtait pas là : il fut un habitué des conventions dédiées à la science-fiction et aux univers fantastiques, entretenant ainsi un lien fort avec sa communauté de fans.

Derrière la célébrité, un homme complexe et créatif

La famille ne cache pas que la vie de l’acteur fut marquée par des épreuves : confronté à des problèmes judiciaires, à l’addiction et à une santé fragile, il avait cependant entrepris une démarche active de soin. Parmi les étapes marquantes, citons sa venue médiatisée sur le plateau du « Dr Phil » en 2015 pour évoquer ses difficultés personnelles.

D’ailleurs, en 2023, il révélait avoir survécu à une crise cardiaque et reçu un diagnostic de malformation cardiaque congénitale. Par ailleurs, une affection rare – le syndrome de la queue-de-cheval – l’avait contraint à subir plusieurs opérations du dos. Malgré ces obstacles, Nicholas Brendon trouvait refuge et passion dans l’art pictural ; ses proches insistent sur son enthousiasme communicatif et sa sensibilité profonde.

Pour illustrer cette facette moins connue, voici quelques éléments marquants :

Auteur engagé pour les comics « Buffy ».

pour les comics « Buffy ». Soutien actif auprès de la Stuttering Foundation of America.

Plaisir retrouvé dans la peinture lors des dernières années.

L’émotion d’une communauté orpheline

Le décès de Nicholas Brendon, survenu peu après celui de Michelle Trachtenberg, vient assombrir davantage le souvenir déjà mélancolique qu’entretiennent les fans de « Buffy ». Derrière ce départ se dessine non seulement l’héritage d’un acteur inoubliable, mais aussi celui d’un homme aux multiples talents, dont la sincérité aura marqué tous ceux qui l’ont côtoyé.

Il laisse derrière lui sa famille, notamment son frère jumeau Kelly Donovan, ses amis proches et toute une communauté fidèle. Que sa mémoire perdure parmi celles et ceux qui continuent à croire aux pouvoirs du courage – et peut-être aussi, un peu, à ceux des histoires fantastiques.