Nexon veut séduire le marché occidental avec The Finals

Le shooter free-to-play The Finals d'Embark Studios sortira avant la fin de l'année sur consoles et PC.

Après de multiples bêtas et alphas, The Finals est prêt à être commercialisé d’ici les prochaines semaines. Bientôt remplacé par Junghun Lee après dix ans de bons et loyaux services au sein d’Embark Studios, le PDG Owen Mahoney a déclaré :

The Finals vise à redéfinir le domaine des jeux de tir à la première personne en ligne, en innovant sur plusieurs axes interdépendants tels que l’innovation en matière de gameplay, favorisée par une technologie propriétaire innovante, enveloppée dans un cadre et des modes de jeu entièrement nouveaux que l’industrie n’a jamais vus auparavant. En tant que joueurs, nous pensons que l’industrie dans son ensemble et le genre FPS en particulier ont été privés d’innovation au cours des dernières années et que les joueurs du monde entier apprécieraient une expérience AAA bien conçue avec une approche nouvelle.

The Finals, le premier succès européen de Nexon

Owen Mahoney se félicite également d’avoir pu développer un tel projet avec une équipe restreinte, mais ambitieuse :

Plus qu’un simple test du jeu, nous testons une toute nouvelle façon de créer des jeux. En tirant parti d’investissements technologiques ciblés dans des outils de développement de jeux exclusifs tels que la destruction avancée côté serveur, l’objectif a été de livrer un jeu à succès avec une équipe de développement beaucoup plus petite et beaucoup plus agile. L’équipe de la finale comptait moins de 100 personnes à son apogée. Cette approche représente une révolution dans notre secteur, où les équipes de développement d’un jeu AAA comptent généralement plus de 500 employés voire plus de 1000.

Il a également fait un point sur l’intérêt que porte les joueurs pour The Finals :

Nos principaux objectifs pour les bêtas et les alphas de The Finals étaient d’obtenir des avis sur le gameplay et de tester les performances du serveur à grande échelle, les taux de rafraîchissement et les mouvements avec de grands groupes, compte tenu de la physique de destruction avancée et de la capacité de notre équipe à fournir des mises à jour rapides sur toutes les plates-formes. Les réactions des utilisateurs ont été extraordinaires. Malgré l’absence quasi-totale de marketing pour les playtests, plus de 7,5 millions de personnes ont téléchargé le jeu dans le monde entier, largement réparties entre l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie. Rien que sur PC, nous nous sommes classés dans le top 4 ou 5 en termes d’utilisation sur Steam pendant la majeure partie des tests. Les taux de rétention ont largement dépassé nos objectifs. Et ce qui est peut-être le plus gratifiant, c’est que les joueurs nous ont dit que le jeu était très unique, très soigné et qu’il se démarquait nettement des autres jeux AAA. C’était exactement notre objectif.

The First Descendant est repoussé en 2024

Le TPS coopératif The First Descendant développé par un studio coréen de Nexon gagne du temps de développement supplémentaire suite aux retours des joueurs après une bêta proposée en septembre dernier :