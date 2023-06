Netflix dévoile de premiers aperçus de ses adaptations live One Piece et Avatar: Le Dernier Maître de l'Air. Les fans seront-ils satisfaits ?

Dans le cadre de son événement Tudum 2023, Netflix a dévoilé de nouveaux trailers pour deux adaptations en live action très attendues par les amateurs de séries animées. One Piece a droit à une bande-annonce complète, quelques mois avant sans grand lancement sur la plateforme le 31 août prochain. Il faudra se contenter d’un teaser pour Avatar: Le dernier maître de l’air, lequel n’arrivera pas avant 2024.

Le trailer de 90 secondes de One Piece montre le casting et l’environnement dans lequel l’action se déroule. Nous pouvons notamment voir un grand nombre de stars : Iñaki Godoy dans la peau du naïf mais gentil protagoniste Monkey D. Luffy, qui peut s’étirer comme du caoutchouc. Parmi les autres membres de l’équipage de Chapeau de Paille, on citera Mackenyu en Roronoa Zoro, Emily Rudd dans le costume de Nami, Jacob Romero Gibson dans la peau de Usopp et Taz Skylar en Sanji.

De l’autre côté, le service de streaming dévoilait 37 secondes d’images de Avatar: Le dernier maître de l’air. Point de casting ici, ni même de décor de ce remake en live-action. Il faut se contenter des symboles des quatre nations – le Royaume de la Terre, la Nation du Feu, les Nomades de l’Air et les Tribus de l’Eau – qui apparaissent et disparaissent chacune leur tour avec, à chaque fois, un subtil indice audio correspondant à l’élément en question. Au casting sont notamment attendus Gordon Cormier dans le costume de Aang, Kiawentiio interprètre Katara, Ian Ousley Sokka et Daniel Dae Kim le seigneur du feu Ozai.

Les fans seront-ils satisfaits ?

Vous vous souvenez peut-être que les créateurs de la série d’animation originale, Michael DiMartino et Bryan Konietzko, avaient quitté le projet il y a quelques années, soulevant des questions concernant la fidélité de cette nouvelle adaptation par rapport à l’original. “J’ai réalisé que je ne pouvais pas contrôler la direction créative de la série, mais je pouvais contrôler comment j’y répondais”, déclarait Michael DiMartino en 2020. “Alors j’ai choisi d’abandonner le projet. Ce fut la décision professionnelle la plus difficile que j’ai jamais eue à prendre, et je ne l’ai évidemment pas prise à la légère, mais c’était nécessaire pour mon bonheur et mon intégrité créative.” Et d’ajouter cependant que l’adaptation Netflix “a tout ce qu’il faut pour être réussie”. Il faudra attendre de voir pour en juger. Rendez-vous en début d’année 2024.