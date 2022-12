Netflix ajoute de nouveaux jeux à son catalogue, dont un jeu de rythme Hello Kitty

Netflix ajoute trois nouveaux jeux mobiles à son catalogue, dont un jeu de rythme dans l'univers de Hello Kitty.

Netflix a ajouté trois nouveaux jeux mobiles à son catalogue et le moins que l’on puisse dire, c’est que la sélection est éclectique. Le jeu principal est Hello Kitty Happiness Parade, un jeu rythme tout mignon de Rogue Games qui permet à un maximum de trois joueurs de danser sur le bord de la route pour collecter des pièces et déjouer les plans du méchant Kuromi. Ce n’est pas le jeu le plus complexe qui puisse exister, c’est certain, mais son esthétique kawaï devrait plaire à plus d’un.

Un autre jeu, Cats & Soup de Neowiz, vous confère la mission d’aider des chats à préparer de la soupe. C’est un jeu plus relaxant que ce que pourrait être un étrange crossover entre Neko-Atsume et Overcooked. Et oui, il y a un jeu pour celles et ceux qui sont moins versés dans les chats. Reign : Three Kingdoms, du studio Devolver, est un jeu de bataille par cartes qui vous fait combattre à l’époque de la fin de la dynastie Han, en Chine.

Comme avec tous les autres jeux mobiles Netflix, il faut simplement un abonnement au service de streaming et un appareil Android ou iOS et vous pourrez profiter du jeu sans ce qui pourrit souvent les jeux classiques, à savoir les publicités, les achats intégrés et autres mauvaises surprises. S’il y a du contenu à gagner, vous ne pourrez le faire qu’en jouant.

Netflix a largement augmenté ses efforts en ce qui concerne les jeux vidéo. Les créateurs de Downwell et Her Story ont contribué au catalogue et le géant du streaming a mis sur pied son propre studio en plus d’acheter divers développeurs déjà en place comme Next Games (The Walking Dead) et Night School Studio (Oxenfree). L’entreprise semble aussi vouloir s’étendre au-delà du mobile avec des indices de projets de gros jeux pour PC. Le gaming n’est certainement pas la première raison de s’abonner à Netflix, mais cela pourrait être un plus intéressant.