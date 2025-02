Netflix accueille un énième blockbuster Marvel

L'un des derniers grands films de l'univers Marvel est désormais disponible sur Netflix.

Tl;dr Venom: The Last Dance débarque sur Netflix.

Netflix poursuit son deal avec Sony pour diffuser ses films Marvel en streaming.

Venom: The Last Dance est le cinquième film Marvel disponible sur Netflix.

Netflix surprend avec Venom: The Last Dance

Il est toujours agréable de découvrir une grosse production récente sur Netflix sans avoir été prévenu. C’est ce qui s’est produit tôt mardi matin avec l’ajout d’un nouveau film Marvel à la plateforme de streaming. Le film en question n’est autre que Venom: The Last Dance, le dernier opus de la trilogie Venom de Sony, sorti en salles en octobre dernier.

Venom: The Last Dance, une addition attendue

Fruit de la collaboration entre Tom Hardy et Sony, Venom: The Last Dance a engrangé plus de 478 millions de dollars au box-office après sa sortie. Bien que ce chiffre soit inférieur aux résultats des deux premiers films Venom, la trilogie reste l’une des plus grandes réussites de Sony en matière de production Marvel ces dernières années.

Les fans savaient probablement que Venom: The Last Dance allait finir par rejoindre le catalogue Netflix, compte tenu de l’accord de streaming en cours entre Netflix et Sony. En effet, tous les films de Sony sortis en salles sont d’abord diffusés en exclusivité sur Netflix. C’est ainsi que des films comme Saturday Night et Here ont récemment fait leur apparition sur la plateforme.

Un accueil mitigé pour Venom: The Last Dance

Comme les deux précédents films Venom, The Last Dance a reçu des critiques mitigées. Cependant, la dynamique farfelue et hilarante entre Eddie et le symbiote Venom a toujours été appréciée des fans de Marvel.

Netflix étoffe son offre Marvel

Avec cette dernière addition, Netflix propose désormais cinq films Marvel en streaming, tous issus de Sony Pictures Entertainment. Outre Venom: The Last Dance, on y trouve le récent Madame Web et les trois films originaux Spider-Man de Sam Raimi, qui demeurent parmi les films Marvel les plus populaires de tous les temps.