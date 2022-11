NetEase s’octroie une participation minoritaire dans le capital de Rebel Wolves

Le studio indépendant polonais Rebel Wolves est soutenu financièrement par le géant chinois NetEase.

Fondé par d’anciens développeurs de CD Projekt RED (The Witcher 3, Cyberpunk 2077) en février dernier afin de créer un ambitieux RPG narratif dark fantasy sur consoles et PC, Rebel Wolves a conclu un partenariat stratégique avec NetEase qui a débouché sur une prise de participation minoritaire. Le studio polonais demeure indépendant sur le plan opérationnel et conserve le plein contrôle créatif ainsi que les droits de propriété intellectuelle de son premier projet original.

Konrad Tomaszkiewicz, cofondateur, PDG et game director de Rebel Wolves, a déclaré :

Nous sommes ravis d’accueillir NetEase comme actionnaire et partenaire. Le fait que l’une des principales sociétés mondiales de l’industrie vidéoludique soutienne notre vision est une grande source de confiance et de validation pour toute l’équipe de Rebel Wolves. Le financement fourni par NetEase était la dernière pièce manquante pour atteindre notre objectif. Avec les ressources disponibles pour construire un jeu AAA de classe mondiale, nous pouvons maintenant nous concentrer sur ce qui compte le plus, à savoir le développement.

Le premier jeu de Rebel Wolves est financé par NetEase

Simon Zhu, président des partenariats et investissements mondiaux au sein de NetEase Games, explique le rapprochement stratégique avec Rebel Wolves :

Il est excessivement rare d’avoir l’occasion de travailler avec une équipe de stars dès le début de leur parcours. Tout le monde chez NetEase Games a admiré l’équipe de Rebel Wolves et ses travaux antérieurs. Nous avons rapidement découvert notre passion commune pour la création de grands jeux et leur vision à long terme pour la création d’un studio durable et créatif s’aligne sur notre stratégie d’incubation de créateurs talentueux qui sont passionnés par les jeux. Nous nous réjouissons d’avoir une collaboration fructueuse avec Rebel Wolves et sommes impatients de voir comment l’équipe va tirer parti de sa grande expérience pour créer des jeux encore plus immersifs appréciés par les fans du monde entier.