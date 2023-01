NetEase mise dans le support de développement avec SkyBox Labs

Malgré l'acquisition par NetEase, SkyBox Labs continuera à fonctionner de manière indépendante et à se développer dans toutes les disciplines du développement de jeux, notamment l'art, l'ingénierie, la conception, la production et l'assurance qualité.

Fondé en 2011 par Shyang Kong, Derek MacNeil et Steven Silvester, SkyBox Labs est un studio basé à Burnaby et Victoria, au Canada, qui a assisté le développement de nombreuses licences aux côtés de Microsoft, Wizards of the Coast ou encore Electronic Arts. Grâce au soutien financier de NetEase, SkyBox Labs peut travailler en étroite collaboration avec des partenaires existants et nouveaux pour saisir des opportunités créatives et codévelopper des titres sur consoles et PC, mais également atteindre une expansion plus rapide tout en maintenant la qualité du travail pour laquelle la structure est réputée dans l’industrie vidéoludique.

SkyBox Labs is joining NetEase Games! It’s a milestone day for the studio and we’re thrilled to embark on this next exciting chapter of SkyBox! https://t.co/ykDL3FCQXX pic.twitter.com/OoGbF6BZYJ — SkyBox Labs (@skyboxlabs) January 6, 2023

Shyang Kong, cofondateur de SkyBox Labs, a déclaré :

Au cours de la dernière décennie, nous avons eu le plaisir de travailler sur des jeux bien-aimés tels que Halo Infinite, Minecraft et Fallout 76. Nous restons déterminés à accroître notre présence au Canada, à soutenir nos partenaires actuels et futurs et à co-développer davantage de jeux AAA pour certains des plus grands studios du monde entier. Nous avons constitué une équipe de personnes talentueuses, passionnées et créatives, et en rejoignant NetEase, nous pourrons également accélérer nos plans pour saisir de nouvelles opportunités créatives, et bénéficier d’un accès à des ressources opérationnelles de classe mondiale et à toute l’étendue et la profondeur des services de NetEase afin de pouvoir nous développer plus rapidement au Canada.

SkyBox Labs va évoluer dans le giron de NetEase

Toujours sous la direction de ses trois cofondateurs, Shyang Kong, Derek MacNeil et Steven Silvester, SkyBox Labs s’est engagé à soutenir les communautés locales au Canada, en participant à des événements culturels et autres activités avec NetEase.

Simon Zhu, président des investissements et des partenariats mondiaux de NetEase Games, a ajouté :

Nous sommes ravis d’accueillir SkyBox Labs dans notre famille et nous nous engageons à créer un environnement qui leur permette de prospérer et de fonctionner de manière indépendante en tant que studio de jeu. Nous avons été impressionnés par leur grande expérience en matière de développement de jeux et sommes très admiratifs de leur travail passé sur certaines des plus grandes franchises du monde. Nous sommes impatients de travailler avec les cofondateurs de SkyBox Labs et de leur fournir les ressources nécessaires pour les aider à développer leur présence au Canada, tout en continuant à aider les meilleurs créateurs du monde entier à développer des expériences de jeu inoubliables pour les joueurs.