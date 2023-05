NetEase : Jackalope Games est renommé Jackalyptic Games

Le studio américain Jackalyptic Games conserve l'ensemble des développeurs de Jackalope Games.

Filiale de NetEase depuis un peu plus d’un an, Jackalyptic Games (anciennement connu sous le nom de Jackalope Games) travaille actuellement sur un nouveau jeu Warhammer pour consoles et PC aux côtés de Games Workshop, groupe anglais spécialisé dans la création de figurines. Tout au long du développement, Jackalyptic Games prévoit de faire appel à la communauté via des bêtas et des alphas pour recueillir avis et suggestions sur cette nouvelle production vidéoludique prenant place dans un univers imaginaire de high fantasy et de dark fantasy.

We're excited to unveil Jackalyptic Games – the studio formerly known as Jackalope Games – with CEO Jack Emmert, is working on its first project, a game based on a @Warhammer IP in close partnership with Games Workshop. Learn more: https://t.co/04L4gENBwR #WarhammerCommunity pic.twitter.com/QG0EWoqSfn — NetEase Global (@NetEase_Global) May 18, 2023

Jack Emmert, PDG de Jackalyptic Games, a déclaré :

Je suis fier de dévoiler que notre premier jeu en développement chez Jackalyptic Games se concentrera sur les riches univers de Warhammer. Transposer l’histoire profonde de cette licence dans notre premier jeu est une mission d’envergure, et nous sommes ravis de travailler aux côtés de Games Workshop pour donner vie à ce projet.

L’expérience du MMORPG chez Jackalyptic Games

Vétéran de l’industrie vidéoludique, Jack Emmert apporte au studio américain Jackalyptic Games et à son premier projet des dizaines d’années d’expérience dans le domaine des MMORPG. Il a en effet dirigé le développement de plusieurs franchises de jeux de premier plan, dont City of Heroes, Neverwinter, Star Trek Online et DC Universe Online.