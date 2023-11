Neon Koi est le nouveau nom de Savage Game Studios, le spécialiste du mobile chez Sony

Savage Game Studios change son nom en Neon Koi et affirme de nouveau son ambition de créer des jeux d'action aux histoires épiques sur les smartphones.

Membre fondateur des PlayStation Studios Mobile suite à son acquisition par Sony Interactive Entertainment en août 2022, Savage Game Studios se nomme désormais Neon Koi :

Après avoir considéré et réfléchi à nos valeurs, à notre mission et à l’incroyable croissance que nous avons connue, nous avons décidé d’adopter une nouvelle identité qui correspond mieux à notre vision de l’avenir. Neon Koi représente notre culture et les passions liées à nos activités dans le domaine du jeu vidéo.

Sony restructure les PlayStation Studios Mobile avec Neon Koi

Si le responsable de la technologie Mike McManus et le directeur du jeu Nadjim Adjir sont à la tête de Neon Koi depuis quelques mois, le cofondateur de feu Savage Game Studios, Michael Katkoff, a annoncé son départ l’année dernière pour poursuivre d’autres opportunités, notamment son entreprise médiatique Deconstructor of Fun, tout comme la directrice générale Sophie Vo qui a confirmé son départ en septembre dernier pour se concentrer sur son cabinet de conseil Rise and Play.

A noter que Nicola Sebastiani, ancien responsable du contenu pour l’abonnement Apple Arcade et chef de la gestion commerciale des jeux pour l’App Store, a également quitté l’aventure du mobile chez Sony Interactive Entertainment en juin dernier après avoir ramené de nombreux talents en provenance de Tencent, Kabam, Disney ou encore Zynga pour s’occuper du business, du management et des partenariats.

Neon Koi poursuit le développement de son premier projet pour les PlayStation Studios Mobile

Si son annonce est toujours attendu d’ici les prochains mois ou années, le premier jeu de Neon Koi sera un nouveau jeu d’action AAA sur iOS et Android (la notion de jeu service semble avoir été abandonnée):